Cazul Ludmila Vartic: Poliția vine cu precizări

În legătură cu cazul decesului Ludmilei Vartic și informațiile apărute în spațiul public, dintre care unele sunt eronate sau neverificate, Poliția Națională vine cu următoarele precizări, care pot fi făcute publice la această etapă a investigațiilor.

Cauza penală a fost transmisă la data de 23 martie curent, de către procurori, în gestiunea Inspectoratului de Poliție Rîșcani din capitală. Imediat, polițiștii au inițiat acțiuni suplimentare de acumulare a probatoriului și de stabilire a tuturor circumstanțelor cazului.

Precizăm că, polițiștii au recepționat rezultatele expertizei medico-legale, medicii constatând că decesul victimei a survenit în rezultatul traumatismelor produse simultan asupra mai multor organe, leziuni corporale specifice căderii de la înălțime.

A fost audiat echipajul medical intervenit la fața locului. Medicii infirmă categoric informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora persoana ar fi fost deja decedată în momentul căderii. Aceștia au declarat că, din punct de vedere vizual, acest fapt nu putea fi stabilit, fiind utilizat inclusiv aparatul ECG pentru verificarea semnelor vitale.

În ceea ce privește fotografiile cu victima, de la locul incidentului, apărute în spațiul public, precizăm că acestea nu fac parte din materialele cauzei penale. Polițiștii au identificat persoana care le-a realizat – o locatară a blocului – care a declarat că le-a transmis ulterior mai multor persoane. În acest context, telefonul acesteia a fost ridicat, conform prevederilor legale, în vederea efectuării măsurilor de investigație.

Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii care dețin informații relevante cu privire la acest caz—să nu le distribuie în spațiul public, dar să le comunice instituțiilor de drept, adresându-se Inspectoratului de Poliție Rîșcani din capitală sau ofițerului de urmărire penală, la numărul de telefon- 060026798.

Totodată, reiterăm importanța informării din surse oficiale și evitarea răspândirii informațiilor neverificate, care pot prejudicia desfășurarea anchetei.