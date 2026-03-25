Starea de urgență în sectorul energetic, instituită pentru 60 de zile

Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie. În plenul Legislativului, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a menționat că principala linie electrică care alimentează Republica Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina.

„Astăzi nu ne prezentăm în Parlament cu o opțiune. Venim cu o necesitate. Nu mai vorbim doar despre presiuni indirecte – șantaj energetic sau propagandă. Vorbim despre acțiuni care pun în pericol direct securitatea, sănătatea și viața cetățenilor noștri. Vreau să fie foarte clar: acționăm, pentru că în acest context regional, nu putem construi siguranța pe ipoteze. Este o măsură necesară, legală şi preventivă care ne permite să acționăm rapid, să evităm blocajele şi cel mai important – să protejăm oamenii”, a spus Premierul.

Prim-ministrul a menționat că au fost activate cele 4 linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Începând cu ziua de mâine, deficitul estimat va ajunge până la 350–400 MW în orele de vârf. Echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren, pentru remedierea în siguranță a avariei și restabilirea funcționării normale a infrastructurii energetice.

În aceste condiții, instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și coordonat: să organizeze și să mențină insulele de consum, alimentate prin liniile de interconexiune de 110 kV; să asigure resurse energetice în regim de urgență, prin activarea contractelor de ajutor de avarie și solicitarea de energie electrică de la operatorii sistemelor de transport adiacenți; să intervină rapid în procedurile de achiziții și să protejeze infrastructura critică.

De asemenea, la necesitate, Guvernul va putea dispune raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să fie protejate obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale.

„Către cetățeni, mesajul este clar: în acest context, este iminent necesar să folosim energia cu responsabilitate. Să evităm consumul inutil, mai ales în orele de vârf. Şi mai ales, să ne informăm din surse oficiale și să rămânem uniți. Am demonstrat deja că putem rezista. Am trecut prin multe crize și am rămas în picioare, vom gestiona și această situație. Cu calm, responsabilitate și demnitate”, a declarat Prim-ministrul. (Foto: Studio-L)