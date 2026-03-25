Republica Moldova lansează aplicația 112MD pentru servicii de urgență mai rapide și sigure

Republica Moldova a lansat oficial aplicația 112MD, un instrument modern menit să eficientizeze serviciile de urgență și să asigure intervenții rapide în situații critice. Aplicația permite apelarea serviciului 112 cu transmiterea automată a locației și a datelor relevante din profilul utilizatorului, oferă chat de urgență silențios prin funcția „Nu pot vorbi”, alerte și avertismente de siguranță, informații despre puncte importante din apropiere și instrucțiuni de prim ajutor, informează moldpres.md

„Această aplicație reprezintă mai mult decât un instrument digital. Este o expresie concretă a angajamentului nostru de a face serviciile de urgență mai accesibile, mai rapide și mai aproape de fiecare om. În situații critice, fiecare secundă contează, iar atunci când cineva se află în pericol, accesul simplu și eficient la ajutor poate face diferența dintre viață și moarte. 112MD aduce funcționalități moderne, menite să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor”, a declarat directorul Serviciului 112, Anatolie Viniciuc.

Aplicația a fost concepută și pentru persoanele cu dizabilități de vorbire și auz, dar și pentru toate situațiile în care utilizatorul nu poate comunica verbal. Funcția „Nu pot vorbi” permite transmiterea informațiilor esențiale despre urgență și inițierea unui dialog prin text sau video cu operatorii serviciului 112.

„Este un pas important spre un serviciu de urgență mai inclusiv, mai echitabil și mai adaptat nevoilor fiecărui cetățean. Modernizarea serviciului 112 nu este doar o viziune, ci un pas real deja implementat, care deschide noi posibilități pentru dezvoltarea serviciilor de urgență din Republica Moldova”, a adăugat Anatolie Viniciuc.

Deputatul PAS, Ludmila Adamciuc, a subliniat impactul aplicației asupra cetățenilor vulnerabili.

„Este mai mult decât o aplicație; eu cred că este vorba de un instrument care aduce mai multă siguranță, mai multă autonomie și mai multă incluziune. Posibilitatea ca prin intermediul acestei aplicații să fie transmisă locația în timp real, să se comunice prin imagini sau text, să fie adaptată pentru persoane cu deficiențe de văz și auz, vorbește despre faptul că statul protejează și nu lasă persoanele vulnerabile deoparte”, a menționat Ludmila Adamciuc.

Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Jaromír Plišek, a evidențiat colaborarea internațională care a făcut posibilă dezvoltarea aplicației.

„Astăzi asistăm la modul în care tehnologia este pusă direct în slujba oamenilor, garantând că ajutorul devine mai rapid, mai inteligent și mai accesibil pentru fiecare persoană din această țară. Ceea ce sărbătorim astăzi este rezultatul concret al colaborării dintre experți cehi și moldoveni, care au lucrat umăr la umăr, combinând cunoștințele și experiența lor pentru a genera un impact real pentru cetățeni”, a subliniat Ambasadorul ceh.

Ministra Afacerilor Interne, Misail-Nichitin Daniella a subliniat că serviciul 112 lansează o aplicație care reprezintă un serviciu modern, gândit să ofere sprijin rapid și eficient atunci când viața și sănătatea sunt în pericol iminent.

„Este mai mult decât o aplicație sau un număr de urgență. Este o șansă în plus la viață pentru fiecare cetățean aflat în dificultate. 112 MD nu este doar o tehnologie sau o aplicație. Este un instrument de protecție a vieții, un partener de încredere pentru fiecare familie și comunitate. Astfel, prin această aplicație, fiecare apel rapid, fiecare informație transmisă corect poate transforma o situație critică într-un moment salvat”, a specificat ministra.

Aplicația 112MD este disponibilă pentru descărcare pe dispozitive mobile și reprezintă un pas semnificativ în modernizarea serviciilor de urgență din Republica Moldova