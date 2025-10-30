Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a

De către

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința plenară de joi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale, transmite moldpres.md

Conform documentului, comisiile vor reflecta principalele domenii de activitate ale instituției și vor contribui la eficientizarea procesului legislativ. Printre acestea se numără Comisia juridică, pentru numiri și imunități, condusă de Veronica Roșca, Comisia pentru economie, buget și finanțe, prezidată de Radu Marian, și Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, condusă de Lilian Carp.

De asemenea, Comisia pentru integrare europeană este condusă de Marcel Spătari, iar Comisia pentru politică externă – de Doina Gherman. În domeniul social, Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie este prezidată de Adrian Belîi, iar Comisia pentru agricultură și industrie alimentară – de Serghei Ivanov.

Totodată, au fost constituite Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, condusă de Liliana Nicolaescu-Onofrei, și Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde, prezidată de Valeriu Muduc.

Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice va fi condusă de Grigore Novac, iar Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională – de Liliana Iaconi.

Comisia pentru control al finanțelor publice este condusă de Adrian Lebedinskii.

Conform hotărârii, componența numerică a comisiilor variază între 5 și 11 membri, în funcție de specificul domeniului și volumul de activitate.

Comisiile permanente au rolul de a analiza proiectele de acte legislative, de a elabora avize și rapoarte, precum și de a exercita controlul parlamentar asupra aplicării legilor și politicilor publice.