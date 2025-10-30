Centrul de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca — un pas important pentru dezvoltarea turismului local

Conform deciziei Consiliului Raional Soroca din 16 octombrie 2025, în preajma Cetății Soroca și-a deschis oficial ușile Centrul de Informare și Promovare Turistică al raionului Soroca, un proiect ambițios menit să aducă mai aproape de vizitatori bogățiile culturale, istorice și naturale ale regiunii.

Sediul centrului se află chiar lângă Cetatea Soroca și funcționează în strânsă colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, formând împreună un nucleu comun de promovare a patrimoniului local. Centrul vine ca o completare a strategiei culturale și turistice a municipiului și are misiunea de a facilita accesul la informație pentru turiștii care vizitează Soroca și localitățile din împrejurimi.

„Centrul este un pas firesc în dezvoltarea turismului local. Aveam de mult timp ideea de a crea o instituție care să mediatizeze obiectivele turistice și potențialul valoros al raionului Soroca. Nu ne rămâne decât să depunem tot efortul pentru ca acest centru să funcționeze conform regulamentului și să atragă cât mai mulți vizitatori. Este important ca întreaga Europă să afle că noi existăm și că avem cu ce le satisface curiozitatea din punct de vedere istoric”, a declarat Victor Botnaru, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca.

Noul centru va fi dotat cu echipamente moderne, în baza unui proiect realizat în parteneriat cu oficialitățile din Botoșani (România). Activitatea centrului va fi gestionată de muzeu, iar personalul va îndeplini și roluri de muzeograf și ghid coordonator.

La conducerea centrului a fost numit Dumitru Ungurean, care a explicat principalele sale atribuții: „Elaborez planul de management și planul de acțiune al centrului, precum și rapoartele anuale. Reprezint instituția la nivel național și internațional, în deplasări și prin acorduri de parteneriat. Ofer consultanță turiștilor și clienților, stabilesc orarul de funcționare, fac demersuri și coordonez activitățile de informare. Scopul nostru este să oferim vizitatorilor o imagine completă asupra posibilităților turistice ale municipiului și raionului Soroca, inclusiv asupra pensiunilor și zonelor mai îndepărtate.”

Printre proiectele imediate ale Centrului de Informare și Promovare Turistică se numără crearea unei hărți regionale actualizate, lansarea unui website interactiv, dar și organizarea Zilei Mondiale a Turismului în trimestrul III al anului 2026, în parteneriat cu Secția Cultură și Turism.