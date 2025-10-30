Voronin: Tarlev, tractorist, tractorist, dar a ajuns în Comisia juridică

Astăzi, în ședința de plen a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc un schimb de replici între fostul președinte Vladimir Voronin și fostul premier Vasile Tarlev. Voronin a spus că, deși a lucrat ca tractorist, Tarlev a reușit să ajungă în Comisia juridică a Legislativului.

„Îmi pare rău că domnul Voronin, la vârsta lui onorabilă, se discreditează. În primul rând, dumnealui nici nu a ajuns să fie tractorist, a fost прицепщик”, i-a răspuns Tarlev lui Voronin.

Amintim că, astăzi, Parlamentul Republicii Moldova continuă ședința de constituire. În cadrul acesteia sunt aleși vicepreședinții Legislativului, este stabilită componența Biroului permanent și sunt înființate comisiile permanente.