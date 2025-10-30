Voronin: Tarlev, tractorist, tractorist, dar a ajuns în Comisia juridică

Astăzi, în ședința de plen a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc un schimb de replici între fostul președinte Vladimir Voronin și fostul premier Vasile Tarlev. Voronin a spus că, deși a lucrat ca tractorist, Tarlev a reușit să ajungă în Comisia juridică a Legislativului.

„Iată, eu îmi amintesc anii când am lucrat împreună cu Vasile Tarlev. Eu îi povesteam cum, după clasa a șaptea, lucram în colhozul din satul Corjova, Dubăsari, ca прицепщик (operator de remorcă), iar el îmi povestea cum lucra ca tractorist. Și iată că Tarlev, tractorist, tractorist, dar vine în Comisia juridică”, a spus Voronin, transmite stiri.md

„Îmi pare rău că domnul Voronin, la vârsta lui onorabilă, se discreditează. În primul rând, dumnealui nici nu a ajuns să fie tractorist, a fost прицепщик”, i-a răspuns Tarlev lui Voronin.

Amintim că, astăzi, Parlamentul Republicii Moldova continuă ședința de constituire. În cadrul acesteia sunt aleși vicepreședinții Legislativului, este stabilită componența Biroului permanent și sunt înființate comisiile permanente.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

