Sărbătoare plină de culoare la IET nr. 8 „Floricica” din Drochia / GALERIE FOTO

Elena Cornea
La Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Floricica” din orașul Drochia a avut loc activitatea cu genericul „Toamna în zâmbetul copiilor”, dedicată celui mai bogat și mai colorat anotimp al anului. Evenimentul a fost organizat și ghidat de doamna Galina Mazur, directoarea instituției, împreună cu întreg colectivul didactic, care au reușit să creeze o atmosferă de basm.

Zâmbetele copiilor și bucuria părinților au fost aduse la viață de personajele îndrăgite Păcală și Tândală, care și-au făcut loc de cinste alături de Zâna Toamnă. Copiii din toate grupele, însoțiți de educatoarele și conducătoarele muzicale, au prezentat numere artistice, cântece, poezii și jocuri interactive, stârnind aplauze și emoții sincere.

Pentru a completa tabloul veseliei, cadrele didactice au pregătit o surpriză dansantă, iar la final, întreaga comunitate a fost cuprinsă de hora tradițională, care a unit micii și marii participanți într-un cerc al bucuriei și al prieteniei.


