Operațiuni de sabotaj rusesc în întreaga Europă // Numărul atacurilor menite să destabilizeze guverne europene a crescut de patru ori

Rusia și-a intensificat dramatic operațiunile de sabotaj în întreaga Europă, numărul atacurilor menite să destabilizaze guverne europene crescând aproape de patru ori din 2023. Acestea sunt constatări ale ultimului raport făcut de Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra, care analizează o serie de tehnici și metode ale războiului hibrid rusesc în Europa, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2025.

„Deși Rusia nu a reușit până acum să își atingă obiectivul principal, capitalele europene s-au străduit să răspundă la operațiunile de sabotaj rusești și au întâmpinat dificultăți în a conveni asupra unui răspuns unificat, a coordona acțiunile, a dezvolta măsuri eficiente de descurajare și a impune costuri suficiente Kremlinului”, se arată în raportul „Amploarea operațiunilor de sabotaj rusești împotriva infrastructurii critice a Europei”.

Sfera așa-numitelor atacuri hibride atribuite Rusiei include atacuri incendiare, deteriorarea cablurilor de comunicații submarine, întreruperea semnalelor de navigație prin satelit GPS și piratarea infrastructurii informatice.

Majoritatea țintelor se află în Ucraina sau sunt legate de eforturile europene de a sprijini sau furniza Ucrainei echipamente militare și civile. Creșterea numărului de incidente a coincis cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, lansată în februarie 2022, și a atins un nivel înalt în 2023 și 2024, crescând de patru ori în această perioadă.

Guvernele europene și alte guverne occidentale au expulzat zeci de ofițeri de informații ruși, mulți dintre ei lucrând sub acoperire diplomatică, încă dinainte de invazia Ucrainei. Acest lucru a forțat agențiile ruse să utilizeze operațiuni de tip mercenar sau prin intermediari, în care oamenii sunt angajați, unii fără să știe, pentru a efectua sabotaje sau alte operațiuni.

În iulie, o instanță britanică a condamnat trei bărbați pentru incendierea unui depozit din Londra unde erau depozitate echipamente destinate Ucrainei, un complot pe care procurorii l-au declarat orchestrat de agenți legați de compania rusă de mercenari Wagner, scrie Radio Europa Liberă, care precizează că într-un incident similar, trei ucraineni au fost acuzați că au încercat să incendieze proprietăți legate de premierul britanic Keir Starmer.

„Rusia a exploatat lacunele din sistemele juridice prin abordarea sa de «economie la pachet», permițându-i să evite atribuirea și responsabilitatea. Din 2022 și de la expulzarea a sute de ofițeri de informații din capitalele europene, Rusia a fost extrem de eficientă în recrutarea online a cetățenilor din țări terțe pentru a eluda măsurile europene de contrainformații”, se arată în raport.

Moscova nu a răspuns în niciun fel la raportul publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice.