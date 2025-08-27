Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței. Președinta Maia Sandu: „Avem datoria să păstrăm libertatea”

Republica Moldova marchează astăzi 34 de ani de la proclamarea Independenței, votată de Parlament la 27 august 1991. Cu această ocazie, la Chișinău și în alte localități ale țării vor fi organizate mai multe evenimente festive, iar conducerea țării a venit cu mesaje de felicitare, informează moldpres.md

Într-un interviu acordat în exclusivitate agenției MOLDPRES, șefa statului, Maia Sandu, a felicitat cetățenii și a menționat că, dacă acum 34 de ani părinții noștri au obținut independența și suveranitatea, astăzi este datoria generației actuale să păstreze independența.

„Avem datoria față de părinți, dar și față de copiii noștri să păstrăm independența, să păstrăm libertatea și să transformăm această libertate în mai multă siguranță și bunăstare. Iar cel mai bine și cel mai sigur putem face acest lucru apropiind ziua aderării la Uniunea Europeană. Acesta este proiectul nostru de țară și aceasta este responsabilitatea noastră față de înaintași, dar și față de generațiile care vin”, a declarat președinta.



Independența care ne unește

Independența unește destine și inimi de cetățeni, a menționat pentru MOLDPRES Ludmila Varta, profesoară de Limba și literatura română la Liceul Teoretic din satul Larga, raionul Briceni.

„Independența nu este doar o pagină de istorie, ci un angajament zilnic — de a apăra valorile în care credem, de a construi o societate dreaptă, demnă și unită. Independența Republicii Moldova înseamnă libertatea poporului de a-și decide singur destinul, fără constrângeri din afară. Este dreptul de a păstra și dezvolta limba, cultura și tradițiile noastre, dar și responsabilitatea de a construi o societate bazată pe respect, demnitate și solidaritate”, a subliniat profesoara.

Independența nu este doar un cuvânt, ci a deschis noi orizonturi pentru tineri, susține Cristina Cheptea, originară din Fălești, economist la Fondul Monetar Internațional, la Washington.

„Independența Republicii Moldova mi-a deschis porțile către o lume mai mare decât mi-aș fi putut imagina. Mi-a dat libertatea să aleg unde și cum să studiez, să am acces la universități mai bune și să-mi lărgesc orizonturile”, afirmă Cristina.

A apărat Independența Republicii Moldova cu arma în mână, iar astăzi păstrează vie memoria camarazilor căzuți pe câmpul de luptă. Colonelul în rezervă Mihail Dereneu, marcat de un sentiment de datorie și responsabilitate pe tot parcursul vieții și carierei sale în Poliție, trăiește acum bucuria de a-și vedea fiica urmându-i pașii. La 34 de ani de la proclamarea Independenței, fostul polițist privește cu încredere spre viitor și îi îndeamnă pe tineri să cinstească trecutul, construind țara pe temelii solide.

„Pentru mine, independența înseamnă mai mult decât o declarație sau o sărbătoare anuală. Este esența luptei pentru demnitate, pentru dreptul de a decide în propria casă, de a ne apăra valorile, limba, tradițiile și viitorul. Independența înseamnă libertate, demnitate și responsabilitate. Am purtat arma nu din obligație, ci din convingere. Am apărat-o cu propria viață și nu voi uita niciodată colegii care au căzut pentru ca noi să avem astăzi o țară”, a mărturisit colonelul în rezervă.

Opiniile cetățenilor au fost publicate de MOLDPRES în cadrul campaniei „Moldova sunt EU”, o acțiune menită să promoveze cetățenii Republicii Moldova, viziunile, preocupările și aspirațiile lor.



Ziua Independenței va fi marcată la Chișinău, dar și în toate localitățile țării, sub genericul „Independența ne unește”

Premierul Dorin Recean a invitat cetățenii să participe la evenimentele dedicate marcării a 34 de ani de la proclamarea independenței.

„Vreau să invit pe toată lumea să vină cu familiile, cu copiii, cu prietenii, să celebrăm independența care ne unește, aici, în Piața Marii Adunări Naționale. Vom avea un concert cu muzică bună, piese interpretate de artiștii noștri îndrăgiți. La mulți ani, Republica Moldova!”, a declarat prim-ministrul.



Programul sărbătorii

Programul zilei va începe la ora 09:00, cu ceremonia de depunere a florilor de către conducerea de vârf a statului la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”.

La ora 10:00 vor fi depuse flori și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

În a doua parte a zilei, între orele 15:00 și 15:30, va avea loc ceremonia de întâmpinare a celor trei lideri europeni: președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Ceremonia oficială de întâmpinare va avea loc la ora 16:00.

Seara, după ora 20:00, președinta Republicii Moldova, alături de înalții oaspeți, va urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale pentru a se adresa cetățenilor.

Evenimentele dedicate Zilei Independenței vor culmina cu un concert organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă vor evolua mai mulți artiști autohtoni, precum Zdob și Zdub, Irina Rimeș, Magnat și Feoctist, Satoshi și Carla’s Dreams.



34 de ani de la semnarea Declarației de Independență

Declarația de Independență a fost produsul schimbărilor geopolitice majore din lume la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90. Implozia URSS și destrămarea lagărului socialist au creat condiții propice pentru libera autodeterminare a popoarelor.

Mișcarea de eliberare națională din Basarabia (1988–1991) a adus la putere forțele reformatoare, care au constituit majoritatea în primul Parlament ales în mod democratic (1990–1994). Au urmat adoptarea Tricolorului ca Drapel de Stat, condamnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, Declarația de Suveranitate (23 iunie 1990), culminând cu Declarația de Independență.

În august 1991, după eșecul puciului forțelor conservatoare, Parlamentul s-a întrunit la 27 august pentru a decide destinul Moldovei. Votarea a fost precedată de cea mai amplă Mare Adunare Națională, unde cetățenii și-au exprimat susținerea pentru independență. Cu majoritatea absolută de 278 de voturi, Declarația de Independență a fost adoptată. La scurt timp, Republica Moldova a fost recunoscută de aproape toate statele lumii, iar la 2 martie 1992 a devenit membru ONU cu drepturi depline.

În timpul revoltelor anticomuniste din 7 aprilie 2009, în urma devastării edificiului Parlamentului, originalul Declarației de Independență, cu semnăturile deputaților, a fost distrus prin ardere. În 2010, într-o ședință festivă comună, Parlamentul în funcțiune, împreună cu deputații primului Legislativ, a restabilit Declarația de Independență. Trei exemplare originale sunt păstrate astăzi, în condiții de securitate maximă, în Parlament și la Banca Națională.