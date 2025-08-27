„Achizițiile pentru sezonul de încălzire 2025–2026 sînt realizate în proporție de 80%.” – ministrul Energiei, Dorin Junghietu

Invitat la emisiunea În Context de la Moldova 1, ministrul Energiei, Dorin Junghietu a declarat că Republica Moldova a cumpărat deja aproximativ 620 de milioane de metri cubi de gaze, volum care acoperă 80% din consumul estimat pînă în septembrie 2026”.

Ministrul Energiei a subliniat că vulnerabilitatea Moldovei în privința livrării gazelor a fost eliminată odată cu punerea în funcțiune a conductei Iași–Ungheni. „În urmă cu cîteva săptămîni, cînd a avut loc atacul pe Dunăre, întregul necesar de gaze pentru ambele maluri ale Nistrului era importat prin această conductă”, a declarat oficialul. Cabinetul de miniștri a aprobat recent Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului rece 2025–2026, care include diversificarea surselor și consolidarea securității energetice. Totodată, ANRE a retras licența de furnizare a gazelor companiei „Moldovagaz”, după ce aceasta nu a respectat termenul de separare a activităților de producție, transport și distribuție.