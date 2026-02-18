„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română?

O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane.

Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara familiei extinse. Există însă o lagătură și cu copiii cu dublă cetățenie, română și moldoveană, care ar putea risca să piardă alocația, conform legii. Ce se va întâmpla?

