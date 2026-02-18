În atenția conducătorilor auto! Acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina

Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, informează moldpres.md

Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență. În aceste condiții, este suspendată temporar deplasarea spre și dinspre următoarele puncte de trecere a frontierei pentru categoriile de vehicule menționate: Palanca–Maiaki–Udobnoe, Tudora–Starokazacie, Basarabeasca–Serpniovo-1, Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveţ-1, Săiţi–Lesnoe, Giurgiuleşti–Reni, Cişmichioi–Dolinskoe, Vulcăneşti–Vinogradovka, Mirnoe–Tabaki și Ceadîr-Lunga–Novîe Troianî.