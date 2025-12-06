Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți

Refluxul gastric este o afecțiune digestivă, care se caracterizează prin simptome neplăcute, cum ar fi: arsuri la stomac, dureri în piept sau senzație de disconfort. Stilul de viață poate avea un impact asupra dezvoltării sale. Citește despre obiceiuri care pot agrava refluxul gastric.

Atunci când te confrunți frecvent cu simptome de reflux gastric după ce iei masa, aceasta îți poate afecta starea de bine și-ți poate face dificilă desfășurarea activităților zilnice. Problemele digestive pot fi influențate de mai mulți factori.

Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric

În funcție de alimentele pe care le consumi și de modul de preparare al acestora, poți observa care sunt șansele de a te confrunta cu indigestie. În această situație, s-ar putea să suferi de arsuri la stomac, stomac deranjat sau un gust neplăcut în gură.

Multe dintre obiceiurile asociate stilului de viață pot crește șansele de a dezvolta simptome de reflux gastric. Dacă alegi să le eviți, poți ameliora sau preveni această afecțiune digestivă.

Mănânci prea repede

Dacă mănânci prea repede alimentele și nu acorzi suficient timp pentru a mesteca mâncarea, se poate să te confrunți cu simptome de indigestie cauzată de aciditate. Reacția musculară a stomacului la alimentele nemestecate sau la consumul brusc al unei cantități mari de mâncare poate deranja peristaltismul normal, care se desfășoară în timpul digestiei. Mâncatul rapid se poate regăsi printre aceste obiceiuri care pot agrava refluxul gastric.

Bei alcool

Un pahar cu vin roșu poate declanșa simptomele de reflux gastric. Persoanele care beau alcool în mod regulat prezintă un risc cu 48% mai mare de a experimenta reflux gastric, spre deosebire de cele care nu beau alcool sau beau ocazional.

Te confrunți cu kilograme în plus

Excesul de greutate poate crește presiunea asupra abdomenului. Din acest motiv, sfincterul esofagian inferior poate permite conținutului din stomac să se întoarcă în esofag. Dacă greutatea ta depășește limita considerată sănătoasă de medici, ai nevoie de consultul unui medic pentru a obține sfaturi.

Bei cafea

Consumul de alimente și băuturi cu cofeină pot crește aciditatea sucurilor gastrice, fiind printre aceste obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Pentru a scădea aciditatea acestor secreții, cel mai bine este să diminuezi cantitatea de cofeină din alimentație sau, în cazurile mai severe, să o excluzi din dietă.

Mănânci imediat înainte de a adormi

Este de preferat să mănânci cu cel puțin trei ore înainte de a adormi. Când consumi o cantitate mare de alimente chiar înainte de a adormi, se poate ca alimentele să nu aibă destul timp să se digere în mod corespunzător. Dacă îți simți stomacul prea plin, această senzație ar putea să te țină treaz.

Consumi cantități mari de alimente

Atunci când mănânci prea mult deodată, asta poate provoca simptome de reflux gastric. În stern sau piept ar putea apărea o senzație de iritație și se poate să te confrunți cu simptome de arsuri la stomac. Din acest motiv, este de preferat să acorzi atenție mărimii porției. Consumul unei cantități mari de alimente se poate regăsi printre aceste obiceiuri care pot agrava refluxul gastric.

Porți haine foarte strâmte

Îmbrăcămintea foarte strânsă în jurul abdomenului poate declanșa arsuri la stomac.. Centurile și curelele strânse pot strânge stomacul și pot forța alimentele împotriva sfincterul esofagian inferior. Aceasta poate crește șansele de a te confrunta reflux gastric.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro