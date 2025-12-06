Plăcinte cu cartofi și mărar la tigaie. Rețetă de post

Aceste plăcinte cu cartofi și mărar, aurii și moi, sunt sunt ideale pentru momentele când vrei ceva sățios, dar rapid. Nu au nevoie de ingrediente complicate, iar prepararea lor este intuitivă.

Au o crustă subțire, frumos rumenită, care cedează ușor sub presiunea degetelor, dezvăluind o umplutură cremoasă, catifelată și parfumată. Contrastul dintre exteriorul crocant și interiorul moale le face incredibil de plăcute la mușcat. Iar aroma de mărar proaspăt completează perfect dulceața cartofilor.

Simplitatea lor este tocmai ceea ce le face îndrăgite. Aluatul este moale și elastic, ușor de lucrat, iar umplutura este blândă și delicată. Gustul lor te duce imediat cu gândul la mâncarea de casă, făcută cu răbdare și grijă. Este acea mâncare pe care ai putea să o servești atât la mic dejun, cât și ca gustare sau chiar cină ușoară. Sunt excelente calde, direct din tigaie, dar și reci, pentru că își păstrează frăgezimea.

Mod de preparare

Mai întâi se pregătește drojdia care se dizolvă în puțină apă călduță cu o linguriță de zahăr. Se lasă apoi să se activeze până se transformă într-o spumă.

Cum prepari aluatul pentru plăcinte cu cartofi și mărar

Făina se trece prin sită într-un bol, se amestecă cu sarea și se face o adâncitură la mijlocul ei. Acolo se adaugă maiaua de drojdie, apoi uleiul și restul de apă caldă, amestecând bine toate ingredientele. Aluatul se frământă până când devine moale și elastic. Apoi se lasă să crească într-un loc cald până când își dublează volumul. Este important să fie bine frământat pentru a obține turte pufoase, dar suficient de elastice cât să poată fi întinse ușor.

În timpul în care aluatul crește, se pregătește umplutura.

Cartofii se fierb până când devin foarte moi, apoi se scurg și se pasează cât sunt fierbinți. Se adaugă uleiul sarea și mărarul proaspăt tocat. Umplutura trebuie să fie bine aromată, pentru că este elementul central al rețetei.

După ce aluatul a crescut, se rupe în bucăți egale și se întinde fiecare în discuri subțiri. În mijloc se așază o lingură generoasă de umplutură, apoi marginile se adună deasupra și se închid bine. Fiecare bilă umplută se aplatizează cu grijă pentru a obține o turtă uniformă.

Turtele se prăjesc în ulei încins la foc mediu, astfel încât să se rumenească treptat și frumos, fără să se ardă. Când sunt aurii pe ambele părți, se scot pe șervețele pentru a absorbi excesul de ulei.

Rezultatul este o farfurie plină de plăcinte cu cartofi și mărar, incredibil de moi la interior, cu un parfum irezistibil. Sunt potrivite în orice moment al zilei și pot deveni ușor un preparat preferat, datorită simplității și gustului reconfortant.

SURSA: hellotaste.ro