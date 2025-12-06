„Uniți prin Diversitate”: comunitatea din Chetrosu învață să asculte, să înțeleagă și să colaboreze / GALERIE FOTO

Locuitorii din satul Chetrosu, raionul Drochia, s-au adunat într-una dintre zile pentru a privi filmul „Valea Plângerii”. Nu era doar o proiecție – era un moment de memorie, de reflecție și de dialog între generații și comunități. Emoțiile au fost puternice, lacrimi discrete au curs pe obrajii participanților, iar pentru unii a fost prima ocazie să asculte povești despre suferință, reziliență și dreptate.

Evenimentul a fost prima activitate din cadrul proiectului „Uniți prin Diversitate”, organizat de Platforma Femeilor Rome „Romni”, în parteneriat cu Centrul CONTACT și CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, în cadrul proiectului „Coeziune socială prin dialog”, finanțat de Uniunea Europeană. „Prin asemenea activități, ne reamintim că unitatea și dialogul sunt cheia unei societăți incluzive și empatice”, au transmis atunci organizatorii.

1 de 13

A urmat un training despre drepturile omului și integrarea socială. Într-o sală plină de oameni curioși, fiecare întrebare a stârnit discuții și reflecții. Participanții au aflat unde se pot adresa în caz de discriminare, cât de importante sunt drepturile fiecăruia și care sunt responsabilitățile cetățenilor în viața de zi cu zi. Melisa Rădiță, participantă, povestește: „Proiectul m-a ajutat să înțeleg mai bine cât de importantă este incluziunea socială și prieteniile sincere dintre oameni, indiferent de etnie. Activitățile m-au făcut să fiu mai empatică și mai dispusă să sprijin inițiative care promovează egalitatea și colaborarea între toți membrii comunității.”

1 de 17

Culminarea proiectului a avut loc pe 23 noiembrie 2025, în cadrul Festivalului „Chetroșenii uniți prin diversitate”. Tinerii și membrii comunității s-au adunat într-un spațiu cald și primitor, unde au discutat despre diversitate, prevenirea discriminării și responsabilitatea fiecăruia în construirea unei societăți incluzive. „Romii au fost auziți, și a fost un pas important în promovarea etniei noastre. Poate e doar începutul, dar acest pas are o semnificație mare pentru noi”, explică Andrei Sîrbu, liderul grupului de inițiativă Roma Youth Activ.

1 de 13

Andrei continuă: „Am aflat despre cultura altor etnii și alții au învățat despre cultura noastră. Tinerii romi au participat la traininguri prezentate de experta Elena Sîrbu, fondatoarea organizației “Femeilor Rome Romni”, unde au înțeles cât de important e să ai dreptul la alegere. Chiar și o etnie minoritară are drepturi și voturile noastre contează, fie la alegeri locale, fie la nivel național. Cea mai mare provocare rămâne rasismul. Pentru noi, romii, este greu să fim auziți și să ajungem la un numitor comun, pentru că mulți oameni nu înțeleg că, indiferent de etnie, avem aceleași drepturi și obligații.”

Erica Rădiță, participantă, povestește cum aceste activități i-au schimbat perspectiva: „Am învățat să comunic mai deschis, să exprim ideile cu mai multă încredere și să colaborez cu oameni noi. Fiecare activitate m-a motivat să-mi dezvolt creativitatea și gândirea critică. Acum mă simt mai pregătită pentru proiectele viitoare.”

Într-un fel, proiectul „Uniți prin Diversitate” nu vorbește doar despre traininguri sau festivaluri. Vorbește despre oameni care învață să se asculte, să se respecte și să lucreze împreună. Despre tineri care realizează că prieteniile sincere și dialogul deschis pot schimba comunități întregi. Și despre comunități care învață să aprecieze diversitatea și să combată discriminarea prin cunoaștere și empatie.

„Societatea nu știe despre suferințele prin care au trecut romii în timpul Holocaustului și nici despre discriminarea de zi cu zi. Acest proiect amplifică vocile minorităților și structurează un dialog intercultural pentru o societate democratică”, concluzionează Andrei Sîrbu.

Prin aceste experiențe, tinerii din Chetrosu și comunitățile lor învață că respectul, solidaritatea și colaborarea nu sunt doar idealuri – ci pași concreți către o societate mai unită, mai empatică și mai deschisă.