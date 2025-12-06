Cureșnițeanca stabilită la Paris, Georgeta Cîșlaru, a devenit Doctor Honoris Causa la USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesoarei universitare Georgeta Cîșlaru, originară din satul Cureșnița, raionul Soroca, și stabilită la Paris, într-o ședință solemnă a Senatului USARB. Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie 2025, în Aula „Domnița Ileana”, și a celebrat revenirea simbolică acasă a unei absolvente care a dus numele universității și al Moldovei în mediile academice internaționale.

Ceremonia de la USARB a reunit cadre universitare, studenți și invitați speciali pentru a marca performanța unei personalități cu parcurs profesional excepțional. Georgeta Cîșlaru este profesor universitar, doctor habilitat, cu activitate la Université Sorbonne Nouvelle și Institut Universitaire de France, una dintre cele mai prestigioase instituții academice europene.

Titlul de Doctor Honoris Causa reprezintă o recunoaștere a contribuțiilor sale în domeniul cercetării, dar și a legăturii păstrate cu universitatea din Bălți, instituția unde și-a început formarea academică. Absolventă a USARB, profesoara revine periodic acasă, nu doar pentru vizite, ci și pentru transfer de cunoștințe și colaborări academice.

Anterior Georgeta Cîșlaru a revenit în Republica Moldova în cadrul Programului de sprijin pentru revenirea temporară a membrilor diasporei cu experiență profesională avansată, desfășurat la USARB. Prelegerile și activitățile sale la Bălți au adus în universitate perspective academice și metodologii moderne utilizate în mediile internaționale de cercetare.

Biografia ei rămâne o poveste despre plecare, performanță și reîntoarcere. Originară din Cureșnița, profesoara a părăsit satul natal cu mulți ani în urmă, asemenea multor consăteni. A făcut popasuri la Soroca și Bălți, apoi a ajuns în Franța, unde și-a construit cariera universitară. Nu a ales munca necalificată, ci a continuat studiile și cercetarea, ajungând astăzi una dintre sorocencele din diaspora cu cel mai prestigios parcurs profesional.

Distincția acordată la USARB reconfirmă legătura dintre universitate și absolvenții săi din diaspora, dar și potențialul revenirilor temporare pentru mediul academic din Republica Moldova. Pentru Georgeta Cîșlaru, titlul Doctor Honoris Causa este atât o recunoaștere a meritelor științifice, cât și un gest de recunoștință față de locul de unde a pornit – o punte între Cureșnița, Soroca, Bălți și Paris.

