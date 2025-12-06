Exclusiv: lista străzilor propuse pentru reparație în 2026 – Soroca Nouă și partea din deal cu peste 10 milioane de lei

Primăria Municipiului Soroca pregătește un buget consistent pentru reparația drumurilor în anul 2026: peste 21,65 milioane de lei ar putea fi alocate pentru lucrări capitale și curente, iar lista include atât străzi mari, cât și trotuare intens circulate. Proiectul urmează să fie supus votului la ședința Consiliului din luna decembrie.

Investiții în infrastructură rutieră

Conform proiectului de buget, cheltuielile pentru reparația și întreținerea drumurilor din municipiu sunt preconizate în mărime de 21.650,0 mii lei. Din această sumă, 9.200,4 mii lei provin din transferuri cu destinație specială, iar restul de 12.904,96 mii lei vor fi utilizate din soldul mijloacelor disponibile la 01.01.2026 și din veniturile proprii acumulate pe parcursul anului.

Lucrările prevăd reparații curente și capitale, pe asfalt, beton sau pavaj, în funcție de specificul fiecărui tronson.

Ce străzi se propun să fie reparate

Documentul include o listă amplă de sectoare prioritare:

Străzi mari cu intervenții costisitoare:

Str. Luceafărul – 600 m / 6.000,0 mii lei (curentă / asfalt)

Str. Fântâniței – 600 m / 5.000,0 mii lei (curentă / beton)

Str. Calea Bălțiului, 76 (în ogradă) – 200 m / 1.700,0 mii lei

Str. Dimitrie Cantemir (străzi paralele) – 250 m / 2.350,0 mii lei

Str. Nicolae Soltuz – 250 m / 2.350,0 mii lei

Străzi cu reparații punctuale:

Str. Grădinarilor (reparația curții) – 130 m / 650,0 mii lei

Str. Vasile Stroescu, 88 (în ogradă) – 120 m / 600,0 mii lei

Str. Dimitrie Bolintineanu – 150 m / 800,0 mii lei

Trotuare în zone aglomerate

Bugetul prevede și amenajări moderne pentru circulația pietonală:

Str. Vasile Stroescu (dealul Sorocii) – 500,0 mii lei

Str. Dimitrie Cantemir (mag. „Gospodina”, IET nr. 12) – 700,0 mii lei

Str. Grigore Vieru (vis-a-vis de piața de flori) – 250,0 mii lei

Amenajarea trotuarului la monument spre Palatul de Cultură – 750,0 mii lei

Toate trotuarele sunt planificate cu pavaj.

Reparațiile vizează zone cu trafic intens, cartiere cu acces dificil și curți ale blocurilor unde locuitorii au sesizat probleme în ultimii ani. Modernizarea drumurilor promite: îmbunătățirea siguranței rutiere, acces mai bun către instituții publice, școli și magazine, creșterea confortului pentru pietoni și șoferi.

Proiectul bugetului municipiului Soroca pentru 2026 va fi propus spre votare la ședința din decembrie. Dacă este aprobat, lucrările vor începe în sezonul de construcții de anul viitor, în funcție de procedurile de achiziții și condițiile meteorologice.

Totodată cetățenii care vor să-și expună opinia la acest subiect sunt invitați la consultările publice care vor avea loc miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca.