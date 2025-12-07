Olga Lucovnicova, regizoare născută la Soroca, câștigă premiul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc” la Moldox Festival

Regizoarea Olga Lucovnicova, originară din Soroca, a fost premiată la Moldox Festival cu trofeul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc”, pentru filmul „ULTIMELE SCRISORI DE LA BUNICA MEA”. Premiera națională a fost un moment intens, încărcat de emoție, în care cineasta și-a prezentat munca în fața unui public care îi cunoaște atât creația, cât și parcursul personal.

Un film născut din dorința de a descoperi un secret de familie

Motivată de dorința de a înțelege un trecut nespus, Olga Lucovnicova călătorește într-un orășel din Munții Ural. În timp ce încearcă să se reconecteze cu istoria familiei, în Rusia izbucnește un nou război. Filmul se transformă într-o meditație asupra memoriei, identității și tăcerii, iar întrebarea centrală, formulată de autoare, răsună cu forță: „Vor fi vocile din nou reduse la tăcere?”

Premiera națională: emoție, presiune și aplauze

Prezentarea filmului la Chișinău a fost pentru regizoare un test al vulnerabilității.

„A fost un moment atât de emoționant, dar și de stresant, să avem Premiera Națională Moldovenească. Să-mi arăt filmele acasă este întotdeauna deosebit de intens, pentru că aici este locul unde cunosc publicul și publicul mă cunoaște: prietenii, profesorii, colegii de clasă, familia… Stând în fața lor, mă simt mereu expusĂ emoțional. E ca și cum te-ai uita într-o oglindă unde nu te poți ascunde de adevăratul tău sine.”

Lucovnicova spune că atmosfera festivalului i-a oferit sprijinul de care avea nevoie:

„Dar Festivalul Moldox l-a făcut frumos. Festivalul m-a ajutat să-mi depășesc temerile și să mă bucur cu adevărat de ecranizare și de întrebări și răspunsuri după aceea.”

Un premiu neașteptat într-o competiție puternică

În spatele emoției, surpriza a fost reală:

„Nu m-am așteptat deloc la acest premiu, pentru că fiecare film din selecție a purtat atâta muncă, talent și dăruire. Fiecare merita cu adevărat recunoaștere ❤️”

Pentru regizoare, trofeul reprezintă un nou început:

„Primirea acestui premiu este un impuls puternic pentru filmul meu, care tocmai si-a inceput viata pe marele ecran si vreau sa multumesc echipei mele, festivalului, juriului si publicului pentru aceste zile de neuitat pe Moldox Festival. Vor rămâne veșnic în inima mea și mă vor motiva și mai mult să îmi continui călătoria cinematografică!”

Un film cu o echipă internațională

Producția documentarului reunește nume din Belgia, România, Olanda și Moldova:

Producător principal: Frederik Nicolai

Companie de producție: WHILE WE’RE HERE (Belgia)

Coproducători: Ada Solomon (Microfilm, România), Denis Vaslin (Volya Films, Olanda), Margineanu Virgiliu (OWH Studio Moldova)

Filmul reprezintă și o parte din cercetarea academică a regizoarei:

„Acest film este, de asemenea, rezultatul creativ al cercetării mele de doctorat în curs de desfășurare pe film și memorie la KU Leuven și LUCA School of Arts supervizat de profesorii mei dragi Roel Vande Winkel și Leen Engelen din Belgia, Profesorul Zinaida Bolea din Moldova și incredibila regizoare olandeză Aliona van der Horst. Această cercetare a devenit posibilă datorită sprijinului Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) care stă în spatele atâtor proiecte importante de cercetare academică, cât și artistică din Belgia.”

Un succes care inspiră

Câștigarea premiului la Moldox Festival confirmă ascensiunea unei generații de cineaști și consolidarea unei comunități creative în Moldova. Regizoarea subliniază acest aspect:

„Am fost incredibil de onorat să fac parte dintr-o competiție atât de puternică și sunt cu adevărat mândru de cinefili moldoveni și de comunitatea care a crescut atât de mult în ultimii ani. Și acesta este doar începutul!!!”

Pentru Olga Lucovnicova, premiul este doar primul pas:

„Am întâlnit mulți oameni care s-au întors acasă și și-au redescoperit locul aici ❤️”

Documentarul „Ultimele scrisori de la bunica mea” își începe acum călătoria internațională, iar emoția premierei de acasă rămâne reperul de la care se măsoară succesul.

