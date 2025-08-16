Înțepăturile de insecte: când devin periculoase și cum ne protejăm

Care sunt cele mai periculoase înțepături de insecte?

Unele sunt inofensive. „Poate fi neplăcut când ne pișcă un purice sau un țânțar, însă cele mai periculoase înțepături sunt cele de viespi, de albine, de bondari și de furnicile roșii. Toate acestea pot provoca reacții alergice grave”, a spus Europei Libere alergologa Tatiana Gorelco.

Alte insecte sunt purtătoare de boli. Căpușele, de exemplu, transmit peste 100 de tipuri de viruși, cel mai cunoscut și mai grav fiind virusul borrelia, care provoacă boala Lyme.

Numită și „boala cu o mie de fețe”, aceasta se manifestă ca o simplă gripă la început, ceea ce face ca doctorii să nu suspecteze infecția, mai ales când pacientul nu știe că a fost mușcat de o căpușă.

Principalele simptome includ: stare generală proastă, oboseală, frisoane, febră, dureri de cap și musculare. În etapele mai avansate ale bolii, apar erupții cutanate, paralizie, dureri de articulații și probleme cardiace.

În unele zone ale lumii, cum ar fi cele tropicale, și țânțarii răspândesc boli grave, cum ar fi malaria, care poate fi mortală, dar nu este cazul în Moldova.

Cel mai probabil, după o înțepătură de țânțar, ploșniță și de păduche vei observa doar o erupție sau o umflătură.

„Acestea dispar în maximum 48 de ore și nu au nicio consecință asupra sănătății. Dar zonele trebuie spălate bine. Dacă apar umflături, se fac comprese cu apă rece, care vor diminua senzația de durere, și se poate aplica un gel sau o cremă care conține un atihistaminic”, explică medicul Tatiana Gorelco.

Pentru persoanele alergice, însă, înțepăturile de insecte pot fi periculoase.

„Atât viespile, cât și albinele fac parte din grupul himenopterelor, al căror venin are capacitatea foarte înaltă de a provoca reacții alergice. În marea majoritate a cazurilor, prima înțepătură de viespe sau de albină dă roșeață, umflătură, durere, iar reacțiile alergice sau șocul anafilactic se pot întâmpla după înțepături repetate”, explică medicul Tatiana Gorelco.

Ce este șocul anafilactic?

Anafilaxia sau șocul anafilactic o reacție alergică extrem de severă și rapidă, care poate cauza moartea.

Apare, de obicei, la câteva minute după înțepătură. Simptomele includ:

• Umflarea buzelor, limbii sau gâtului;

• Dificultăți de respirație;

• Erupții cutanate sau urticarie;

• Amețeli, slăbiciune;

• Scăderea tensiunii arteriale;

•Leșin.

Dacă observi aceste simptome, sună urgent la 112!

Între timp, persoana afectată trebuie culcată pe spate, cu picioarele ridicate, și să i se administreze adrenalină (de exemplu, cu un autoinjector de epinefrină – EpiPen). Se poate folosi și un antihistaminic (pastile sau siropuri).

Ca să eviți înțepăturile, ține cont de câteva reguli simple. Ține-te departe de zonele unde sunt multe insecte. Nu îmbrăca haine colorate sau lucioase și nu folosi parfumuri florale intense, pentru că atrag insectele.

Mirosul de transpirație, de asemenea, atrage insectele, deci e bine să te împrospătezi frecvent în zilele călduroase.

Folosește repelenți, montează plase la ferestre și verifică-ți atent corpul când ajungi acasă după plimbări prin parcuri sau prin pădure.