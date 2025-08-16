Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna

Conservarea ardeilor copți pentru iarnă este una dintre cele mai apreciate metode de a păstra gustul verii în cămară. Ardeii copți la borcan pot fi folosiți la salate, garnituri sau ca bază pentru diverse preparate. Secretul unei rețete reușite stă în proporția corectă de sare, oțet și modul de sterilizare.

Cum se pun ardeii copți la borcan pentru iarnă?

Cu această rețetă simplă și proporții exacte de sare și oțet, ardeii copți puși la borcan își vor păstra gustul și textura până primăvara târziu. Este o metodă naturală, fără conservanți artificiali, perfectă pentru cei care doresc savoare autentică în sezonul rece.

Ingrediente necesare pentru 3 kilograme de ardei capia sau ardei gras roșu (copți):

1 litru de apă

250 ml oțet (de 9°)

1 lingură rasă de sare neiodată (pentru murături)

1 lingură de zahăr (opțional, pentru echilibru)

1-2 foi de dafin

boabe de piper și muștar (după gust)

câțiva căței de usturoi (opțional)

borcane sterilizate de 400–800 ml.

Coace ardeii pe plită, grătar sau în cuptor, până ce pielița se înnegrește și se desprinde ușor. Pune-i într-un vas acoperit (sau într-o pungă) și lasă-i la aburit 15-20 de minute. Curăță ardeii de coajă, cotor și semințe. Nu îi spăla cu apă, pentru a nu pierde aroma specifică.

Prepararea lichidului de conservare (marinada). Fierbe într-o cratiță 1 litru de apă, 250 ml oțet, o lingură rasă de sare (aprox. 25 g), o lingură de zahăr si foile de dafin și condimentele preferate, apo lasă lichidul să dea câteva clocote și apoi ia-l de pe foc.

Așezarea ardeilor în borcane

Pune ardeii copți în borcane sterilizate, bine așezați, fără a-i zdrobi. Poți adăuga câte un cățel de usturoi sau câteva boabe de piper pentru un plus de aromă. Toarnă apoi lichidul fierbinte peste ardei, cât să-i acopere complet. Închide borcanele ermetic cu capace sterilizate. Așază borcanele într-o oală cu apă caldă, pe un prosop, și fierbe-le 30 de minute din momentul în care apa începe să clocotească (dublă sterilizare – esențială pentru rezistență pe termen lung).

Sfaturi pentru conservare perfectă: