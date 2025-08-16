Alegerile parlamentare din Republica Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus

În perioada iunie – august 2025, în Belarus, a fost desfășurată o campanie informațională amplă care a urmărit discreditarea viitoarelor alegeri parlamentare din R. Moldova și susținerea politicianului pro-rus Igor Dodon. Analiza materialelor publicate pe canalele de YouTube ale unor instituții media de stat din Belarus a scos în evidență dovezi ale manipulării și ingerințelor informaționale străine intenționate (în engleză, Foreign Information Manipulation and Interference – FIMI).

În urma analizei a 54 de materiale ale unor instituții de presă de stat din Belarus, apărute pe YouTube, au fost identificate următoarele exemple de manipulare informațională:

Promovarea sistematică a agendei pro-ruse

Igor Dodon este menționat în 37% din materiale (în 20 din 54). Crearea imaginii de „lider legitim” prin vizita întreprinsă la Lukașenko. Poziționarea sa în calitate de „alternativă” pentru actuala guvernare. Delegitimarea instituțiilor democratice

Declarații directe despre „fraudarea” alegerilor. Contestarea rezultatelor scrutinului. Subminarea încrederii în sistemul electoral din Moldova. Narațiuni despre „ingerința străină”

Acuzații de „dictat” și „ingerință” aduse UE. Utilizarea unui vocabular peiorativ („circ european”, „isteria NATO”). Crearea imaginii de „victimă” a influenței occidentale pentru R. Moldova. Exploatarea crizei energetice

Amplificarea panicii din cauza tarifelor pentru energia electrică. Corelarea dificultăților economice cu opțiunea europeană. Oferirea unor soluții „de alternativă” în urma cooperării cu Rusia și Belarus. O campanie informațională orchestrată

„Erupții” informaționale concertate

Cea mai mare intensitate mediatică a fost remarcată la 12 și 13 iulie 2025. A coincis cu vizita lui Igor Dodon în Belarus și cu întrevederile acestui politician cu Alexandr Lukașenko.

Dinamica publicațiilor despre Moldova (iunie – august 2025): Numărul de materiale / Data publicării

Timp de două zile, au fost publicate 20 de materiale despre această vizită.

Narațiunile de bază și manipularea emoțională

Materialele conțin narațiuni manipulatoare cu impact emoțional. Susținerea lui Dodon și critici la adresa integrării europene a Moldovei:

„Belarusul este dispus să coopereze cu Moldova și să recupereze ultimii ani”

„Cu regret, lucrurile s-au aranjat în așa fel că, din cauza politicii pe care o promovați acum, pentru mine, este foarte dificil să vizitez Moldova. E clar. Noi suntem dispuși spre cooperarea cu Moldova. Dar un lucru care m-a șocat au fost discuțiile din Moldova despre așa-numita pierdere a suveranității Moldovei și intrarea sa în componența statului vecin. Un dezastru. Totuși, nu cred în acest lucru, or, moldovenii, locuitorii Moldovei, mai ales cei de la Chișinău, nu sunt tonți. Și nu există vreun popor care, din proprie inițiativă, ar renunța la independență. Iată de ce ascult aceste informații, dar nu le cred. Din păcate, din cauza războiului, sunteți „rupți” de noi. Logistica s-a complicat, dar lumea, totuși, e mică. Nu există situații disperate. Iată de ce dacă guvernarea din Moldova, poporul Moldovei, va avea dorința să revină la cooperarea noastră și s-o amplifice, Igor Nikolaevici, să știți că, acolo, dvs. nu sunteți o persoană străină pentru noi. Dacă veți fi de acord, suntem dispuși să oferim asistență prin intermediul dvs., să restabilim toate lucrurile ratate pe parcursul acestor ani. În septembrie, în Moldova, va avea loc scrutinul parlamentar ordinar în cadrul căruia pentru putere vor lupta și socialiștii în frunte cu Dodon. Președintele belarus, tradițional, a încurajat cetățenii acestei țări să facă alegeri înțelepte și chibzuite. Vă ofer un sfat. Nu vă avântați în vreo uniune. Nimeni nu vă așteaptă nicăieri. Ați văzut cum iubeau europenii, bunăoară, Ucraina, dar după ce, anul trecut, Ucraina a avut intenția să furnizeze cereale în regim de tranzit prin Uniunea Europeană, țara a început să fie blocată. Ce credeți? Moldovenii sunt așteptați acolo și se vor bucura de un tratament special? Exact la fel se va întâmpla și cu producția agricolă, cu vinurile etc. Să-ți zic ceva. Când ai fost președinte, ai avut parte de toate aceste lucruri. Țin minte cum erai nevoit să „deschizi” din nou „fereastra” încoace, spre est, spre Belarus, Rusia, pentru ca poporul moldovenesc să trăiască”.

„A fi în Uniunea Europeană ori ba – aceasta-i întrebarea”

„În această sâmbătă, Alexandr Lukașenko a avut o întrevedere cu Igor Dodon, fostul șef de stat moldovean. Dar, din câte se pare, nu există „foști” politicieni. Mai ales că și viața politică din această țară este foarte agitată. Dacă în perioada mandatului prezidențial al lui Dodon Moldova coopera activ cu țările din spațiul post-sovietic, în general, și cu Belarus, în special, atunci odată cu accederea la guvernare a proeuropenei Sandu politica a suportat o turnură la 180 de grade. A fi în Uniunea Europeană ori ba – aceasta-i întrebarea acum. De altfel, Bruxelles-ul nu prea pare să-și deschidă larg brațele pentru Chișinău, punând procesul de aderare a Moldovei la UE în aceeași oală cu cel al Ucrainei, adică „mai lent nici că s-ar putea”. Cu toate forțele, fostul președinte, împreună cu susținătorii săi, opune rezistență în acest sens, fiind o călăuză între Moldova și prietenii din est”.

Discreditarea actualei guvernări și a cursului de integrare:

„Alegerile din Moldova riscă să fie fraudate!”

„Opoziția moldovenească face apel către comunitatea internațională. Alegerile din Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie, riscă se fie fraudate. Lidera Partidului „Inima Moldovei” a chemat diplomații acreditați să urmărească atent desfășurarea procesului electoral, pentru a nu admite falsificări din partea Partidului „Acțiune și Solidaritate” aflat la guvernare. În declarația făcută publică, blocul de opoziție anunță despre eventuale provocări ale guvernării, realizate cu concursul poliției, al jurnaliștilor angajați politic și al comentatorilor politici. Voi menționa că liderii de opoziție au de gând să pună capăt monopolului politic al lui Sandu. Ei au depus la CEC o cerere de înregistrare a unui bloc electoral patriotic în frunte cu fostul președinte moldovean Igor Dodon”.

Impact emoțional:

„Arestări în masă și închiderea instituțiilor media din Moldova”

„Atmosfera din Moldova se încinge tot mai tare. Sandu vrea să-și asigure o garnitură guvernamentală comodă, iar din acest motiv îi persecută pe toți cei care se pronunță împotriva aderării țării la Uniunea Europeană. Au loc arestări în masă ale demnitarilor, sunt închise instituțiile media necontrolate de putere. Experții menționează că Sandu dă dovadă de atâta exces de zel pentru a-și demonstra loialitatea în fața deputaților europeni”.

Caracter periodic și manipulări economice

Posturile de televiziune din Belarus au difuzat cu regularitate materiale în care se vorbește despre pregătirea fraudării alegerilor și au legat această afirmație de dificultățile economice din Moldova, precum tarifele mari pentru energia electrică, depopularea și depresiunea economică generală („o țară pauperizată”).

„Pe parcursul a patru ani, datoria publică externă a Moldovei a sporit cu peste două miliarde de dolari”

„A trăi din contul creditelor pe care vor fi nevoiți să le ramburseze urmașii. Datoria publică externă a Moldovei a sporit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari în doar patru ani. În acest sens, actuala guvernare a țării le-a devansat pe toate cele precedente. Doar în luna iunie, Chișinăul a atras cea mai mare sumă de împrumuturi externe – 340 de milioane de dolari. În total, de când se află la putere, Partidul „Acțiune și Solidaritate” a mărit datoria externă cu o sumă comparabilă celei acumulate pe parcursul celor 30 de ani de independență a Moldovei”.

Astfel de materiale au fost difuzate de:

CTVBY: pe 24 iunie, 12 și 27 iulie, 1 august 2025.

pe 24 iunie, 12 și 27 iulie, 1 august 2025. Postul de televiziune ONT: 3 iunie, 12 și 26 iulie 2025.

3 iunie, 12 și 26 iulie 2025. NEWS.BY: 13 iulie 2025.

13 iulie 2025. SBTV: 14 iulie 2025.

Indicii ale concertării

Materialele publicate sunt dovada unei colaborări strânse între câteva instituții media de stat din Belarus, inclusiv CTVBY, ONT, Agenția de știri BelTA și NEWS.BY. Difuzarea concomitentă a unor subiecte cu un conținut asemănător sugerează planificarea centralizată a campaniei.

Metodele FIMI:

Prezentarea selectivă a faptelor — cu accent pe protestele anti-Sandu, ignorarea susținerii oferite Manipularea emoțională – folosirea discursului de criză Dihotomia falsă — prezentarea singurei opțiuni de a alege între „Vest” și „Est” Amplificarea — repetarea acelorași narațiuni de multe ori, prin intermediul diferitor canale Legitimizare prin transfer de imagine — folosirea întrevederii Lukașenko-Dodon pentru a crea imaginea de „lider recunoscut”

Pericolul FIMI

Obiectivul acestei campanii este crearea, pentru publicul belarus și cel moldovean, unei imagini negative a actualei guvernări pro-occidentale din Moldova, delegitimarea viitorului scrutin parlamentar și promovarea narațiunilor pro-ruse prin susținerea lui Igor Dodon.

Resursă utilă: Information Integrity and Countering Foreign Information Manipulation & Interference (FIMI)

Articol preluat și tradus de pe factcheck.by