Vești din Alaska – S-au făcut progrese, dar mai este mult până departe

  „Nu am reușit să ajungem la o înțelegere deplină și, deocamdată, nu există niciun acord… „Am făcut progrese” și am înregistrat un avans semnificativ”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul întâlnirii din Alaska. 

 „Voi suna NATO în scurt timp. Voi suna diverse persoane pe care le consider potrivite. Și, desigur, îl voi suna pe președintele Zelenski pentru a-i vorbi despre întâlnirea de astăzi. În cele din urmă, decizia le aparține lor”, a spus Trump. „Am avut o întâlnire extrem de productivă și am convenit asupra multor puncte”, a adăugat acesta, precizând însă: „Nu am ajuns încă acolo (la un compromis), dar avem șanse foarte bune să reușim”.

La rândul său, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că „… „Negocierile noastre s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă și de respect reciproc. A fost cât se poate de logic să ne întâlnim aici. Țările noastre, chiar dacă sunt despărțite de oceane, sunt de fapt vecini apropiați…  Situația din Ucraina are legătură cu amenințările fundamentale la adresa securității noastre… Suntem convinși că pentru ca reglementarea să fie durabilă și pe termen lung, trebuie să eliminăm toate rădăcinile și cauzele principale ale acestui conflict”.

Să menționăm faptul că, Trump și Putin nu au răspuns la întrebări în cadrul conferinței de presă, iar Putin i-a propus lui Trump, în engleză, să se întâlnească următoarea dată la Moscova.

 


