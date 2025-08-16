Municipiul Soroca: Extinderea sistemului de canalizare cu 17,7 km pentru 22.500 de persoane

  Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Concursului de propuneri pentru proiecte de dezvoltare regională, ediția 2024. În total, 87 de proiecte de modernizare a infrastructurii locale și regionale vor fi finanțate cu o sumă estimată la 2,5 miliarde de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în perioada 2025-2027.

Regiunea de Dezvoltare Nord

Municipiul Bălți: Finalizarea reabilitării Gimnaziului nr. 6, revitalizarea zonei canalului de canotaj și extinderea rețelei de apeduct cu 4,1 km. Suplimentar, au fost alocate 8 milioane de lei pentru reabilitarea a 2 km din strada 31 August.

Municipiul Soroca: Extinderea sistemului de canalizare cu 17,7 km pentru 22.500 de persoane.

Raionul Dondușeni: Extinderea rețelei de canalizare în orașul Dondușeni și restaurarea Conacului Pommer din satul Țaul.

Raioanele Glodeni și Fălești: Extinderea rețelelor de apeduct cu 42,5 km în nouă localități.

Raionul Sângerei: Revitalizarea urbană a orașului Sângerei și extinderea sistemului de apeduct în opt localități.


