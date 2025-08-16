Cât oțet se pune la un kilogram de castraveți muraţi?

Murarea castraveților în oțet este una dintre cele mai vechi și iubite metode de conservare în gospodăriile românești. Deși există multe variante moderne, rețetele tradiționale din cărțile vechi de bucate au un echilibru perfect între aromă, aciditate și conservare naturală – fără conservanți sau chimicale.

Cantitatea perfectă de oţet pentru castraveţii muraţi

Una dintre cele mai frecvente întrebări este: cât oțet se pune la un kilogram de castraveți? Răspunsul stă în proporțiile transmise din generație în generație. Proporția clasică din rețetele vechi: pentru 1 kg de castraveți, rețeta tradițională recomandă:

250 ml oțet de 9° (tare)

750 ml apă

1 lingură de sare grunjoasă, neiodată (aprox. 25 g)

1 lingură de zahăr (opțional, pentru echilibru).

Acest amestec de lichid este numit „marinadă” și este cheia păstrării castraveților crocanți și bine aromați pe tot parcursul iernii.

Ingrediente opționale din cărțile vechi:

2-3 căței de usturoi

1-2 crenguțe de mărar uscat

frunze de vișin sau de țelină (pentru aromă și fermitate)

boabe de muștar, piper, ienibahar

ardei iute (pentru un gust ușor picant).

Mod de preparare castraveţi în oţet

Spală bine castraveții și lasă-i câteva ore în apă rece cu sare (1 lingură la 1 litru de apă), pentru a-și păstra textura crocantă, apoi pune la fiert apa, oțetul, sarea, zahărul și condimentele. Lasă să dea un clocot.

Așază castraveții în borcane sterilizate, împreună cu mirodeniile și frunzele aromatice. Toarnă marinada fierbinte peste castraveți, până îi acoperă complet. Apoi, inchide borcanele ermetic și fierbe-le (la bain-marie) timp de 20-30 de minute, pentru o sterilizare corectă.

Un truc des întâlnit în rețetele de altădată este adăugarea unei felii subțiri de hrean în fiecare borcan. Hreanul nu doar că oferă o aromă subtilă, dar ajută și la menținerea crocănțeniei.