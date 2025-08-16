La revedere, dragă Învățător și Coleg – In memoriam: Boris Todirel

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
0

In memoriam: Boris Todirel

 …Despre un om care pleacă în lumea celor drepți s-au scris atâtea texte-clișee pe care eu, după ce a plecat la Ceruri ÎNVĂȚĂTORUL și COLEGUL MEU, BORIS TODIREL, nu doresc să le mai repet. Or, cât nu ar fi acestea de adevărate și cât nu ar fi acestea de sensibile nu pot, nu au cum, să exprime în toată plinătatea lor sentimentele celor care au rămas aici, pe Pământ, ca să-i ducă dorul  și să-i fie continuatorul faptelor bune.

  Nu cred că timpul lecuiește și că monumentele funerare vorbesc despre cât de important a fost cel plecat la Dumnezeu. Cred în măreția și în importanța faptelor care au rămas în urma Lui și cred că misiunea noastră este de a-i păstra memoria și de a-l face ca, acolo de Sus, să se bucure de ceea ce a lăsat în urmă.

  Condoleanțe familiei Todirel – doamnei Veronica, Adelinei și lui Victor, nepoților rudelor și prietenilor apropiați. Să aveți putere să treceți peste această grea încercare și împreună să-i cinstim memoria.

  La revedere, dragă ÎNVĂȚĂTOR și COLEG… Dumnezeu să te ierte… 


Articolul precedentCurs valutar, 16 august 2025: euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 67 de bani
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.