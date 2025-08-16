La revedere, dragă Învățător și Coleg – In memoriam: Boris Todirel

In memoriam: Boris Todirel

…Despre un om care pleacă în lumea celor drepți s-au scris atâtea texte-clișee pe care eu, după ce a plecat la Ceruri ÎNVĂȚĂTORUL și COLEGUL MEU, BORIS TODIREL, nu doresc să le mai repet. Or, cât nu ar fi acestea de adevărate și cât nu ar fi acestea de sensibile nu pot, nu au cum, să exprime în toată plinătatea lor sentimentele celor care au rămas aici, pe Pământ, ca să-i ducă dorul și să-i fie continuatorul faptelor bune.

Nu cred că timpul lecuiește și că monumentele funerare vorbesc despre cât de important a fost cel plecat la Dumnezeu. Cred în măreția și în importanța faptelor care au rămas în urma Lui și cred că misiunea noastră este de a-i păstra memoria și de a-l face ca, acolo de Sus, să se bucure de ceea ce a lăsat în urmă.

Condoleanțe familiei Todirel – doamnei Veronica, Adelinei și lui Victor, nepoților rudelor și prietenilor apropiați. Să aveți putere să treceți peste această grea încercare și împreună să-i cinstim memoria.

La revedere, dragă ÎNVĂȚĂTOR și COLEG… Dumnezeu să te ierte…