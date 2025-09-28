Nocturnă literar-artistică în cinstea lui Ion Druță la Soroca / VIDEO

În parcul „Mihai Eminescu” din Soroca s-a desfășurat o nocturnă literar-artistică dedicată marelui scriitor Ion Druță, cu prilejul lunii sale de naștere și de trecere în neființă. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca, care, în colaborare cu elevii colegiilor din oraș și cu cititorii bibliotecilor publice, a adus în fața publicului un program divers și plin de emoție.

În aer liber s-au succedat recitaluri de poezie și proză druțiană, cântece inspirate din opera și valorile promovate de scriitor, jocuri și momente artistice pregătite de elevi. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de energia tinerilor și de entuziasmul cititorilor, care au demonstrat că literatura rămâne un liant puternic între generații. Parcul „Mihai Eminescu” s-a transformat pentru o clipă într-un adevărat spațiu cultural, unde comunitatea a venit să aducă un omagiu celui care a lăsat literaturii și poporului nostru un patrimoniu artistic de neprețuit. Nocturna a confirmat că opera lui Ion Druță continuă să inspire, să unească și să transmită valori, iar implicarea Bibliotecii „Mihail Sadoveanu” este o dovadă a rolului central pe care instituțiile culturale îl joacă în viața comunității.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.
Reporter MoJo: Marian Ceban


