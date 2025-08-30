Nina Pînzari: „Biblioteca nu e doar despre cărți. E despre oameni, dialog și legătura dintre generații” / GALERIE FOTO

Pe o uliță liniștită din Cremenciug, într-o clădire modestă, se află un spațiu unde cărțile și tehnologia merg mână în mână. Biblioteca satului nu mai este doar un loc de împrumut de carte, ci a devenit un centru cultural, un refugiu pentru copii, tineri și vârstnici. În spatele acestei transformări se află Nina Pînzari, bibliotecara care, din 1971 până astăzi, și-a legat destinul de acest loc.

„Când am început să lucrez, veneau multe cărți. Era mai simplu și mai frumos, mereu aveam noutăți literare”, povestește doamna Nina. „Astăzi, literatura se aduce mai greu, dar încercăm să nu lăsăm rafturile goale. Căutăm sprijin la bibliotecile din Chișinău sau Soroca, și tot reușim să aducem ce-și doresc cititorii.”.

Schimbarea cea mare pentru biblioteca din Cremenciug a venit în 2016, odată cu intrarea în proiectul NOVOTECA. Prin acest program, biblioteca a primit calculatoare moderne, iar activitățile s-au transformat radical. Dacă altădată copiii răsfoiau doar manuale și cărți de povești, acum ei vin să caute informații online, să-și facă temele și să participe la activități interactive.

„Pentru mine a fost o provocare. Nu știam prea multe despre calculator, dar am învățat alături de copii și, încet-încet, ne-am adaptat vremurilor”, povestește doamna Nina.

Dar tehnologia nu a fost singura schimbare. Cu sprijinul primăriei satului, clădirea bibliotecii a devenit mai primitoare. Au fost montate geamuri noi, care au adus mai multă lumină și căldură, iar pentru siguranță, administrația locală a instalat camere de luat vederi.

„Condițiile sunt acum mai bune, putem lucra mai liniștiți și cititorii se simt în siguranță”, spune bibliotecara.

Astfel, două inițiative – una legată de modernizarea tehnologică, cealaltă de sprijinul administrației locale – au reînnoit fața bibliotecii. De aici înainte, activitățile au prins viață într-un mod cu totul diferit: mai atractive, mai utile, mai aproape de oameni.

Biblioteca nu e doar un loc unde se citește în liniște. De-a lungul anilor, aici s-au conturat adevărate povești de viață prin activitățile organizate pentru toate vârstele.

„Ora poveștilor” și „Citim împreună cu glas tare” îi aduc pe cei mici în fața cărților, unde eroii din basme prind viață, iar copiii își spun cu inocență care personaj le este mai drag. „E o bucurie să-i vezi cum se luminează la față când descoperă lumea poveștilor”, spune doamna Nina.

îi aduc pe cei mici în fața cărților, unde eroii din basme prind viață, iar copiii își spun cu inocență care personaj le este mai drag. „E o bucurie să-i vezi cum se luminează la față când descoperă lumea poveștilor”, spune doamna Nina. „Sănătatea este o armonie” – un proiect pentru femeile vârstnice, desfășurat lunar, unde doamna Lucia de la punctul medical le explică cum să-și măsoare tensiunea, cum să folosească plantele medicinale sau cum să aibă grijă de sănătatea lor. Aceste întâlniri au devenit mai mult decât niște lecții practice – sunt clipe de socializare și sprijin reciproc.

– un proiect pentru femeile vârstnice, desfășurat lunar, unde doamna Lucia de la punctul medical le explică cum să-și măsoare tensiunea, cum să folosească plantele medicinale sau cum să aibă grijă de sănătatea lor. Aceste întâlniri au devenit mai mult decât niște lecții practice – sunt clipe de socializare și sprijin reciproc. „Apicultura – pasiune și afacere” – un proiect care i-a adus pe tineri mai aproape de meseria tradițională a satului. Un localnic apicultor le-a arătat tainele stupilor și ale mierii, iar biblioteca a devenit spațiul unde s-au schimbat idei și planuri de viitor.

– un proiect care i-a adus pe tineri mai aproape de meseria tradițională a satului. Un localnic apicultor le-a arătat tainele stupilor și ale mierii, iar biblioteca a devenit spațiul unde s-au schimbat idei și planuri de viitor. „În lumea fanteziei sufletești” – o activitate creativă pentru copii, unde hârtia, lipiciul și imaginația s-au transformat în flori, figurine și decorațiuni care au umplut sala de culoare și veselie.

Pe lângă acestea, biblioteca găzduiește expoziții tematice și convorbiri literare. Recent, un grup de beneficiari a discutat opera „Frunze de dor”, reflectând la rolul tineretului la sat și la valorile care se pierd și se regăsesc.

Cu circa 350 de beneficiari activi, într-un sat de 3500 de locuitori, biblioteca este, de fapt, o oglindă a comunității. Copiii vin pentru teme și povești, tinerii pentru informații și proiecte, iar vârstnicii pentru socializare și învățare.

Chiar dacă uneori rafturile nu mai au atât de multe noutăți ca altădată, sufletul bibliotecii rămâne viu prin implicare și creativitate. „Biblioteca nu e doar cărți. Este oameni, dialog și legătura dintre generații”, spune doamna Nina.

Astăzi, biblioteca din Cremenciug funcționează în incinta Centrului de Tineret „Amicus”. Doamna Nina privește cu emoție la drumul parcurs: „Am 51 de ani de muncă aici. Și dacă ar fi să aleg din nou, tot biblioteca aș alege. Aici mi-am pus sufletul, aici am crescut și eu, alături de cititori. Sunt mulțumită și fericită.”.

Astfel, într-un colț de sat, între rafturi de carte și ecrane de calculator, se scrie în fiecare zi o poveste. O poveste despre oameni, lectură și puterea de a ține vie cultura într-o lume care se schimbă.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean