A presărat bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală și a descoperit cel mai tare truc

Cel mai tare truc pentru casă, cu care nu vei da niciodată greș. Dacă vrei o casă curată și parfumată, fără prea multe cheltuieli și chimicale, aceasta este soluția. Tot ce trebuie să faci este să presari bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală, iar locuința ta se va schimba complet.

Cel mai tare truc de curățenie

Curățenia este foarte importantă într-o casă, dar la fel de atenți trebuie să fim și la bugetul nostru. Există modalități ingenioase de a economisi, iar o astfel de metodă constă în valorificarea eficientă a articolelor de uz casnic, transformând deșeurile în resurse valoroase.

Dintre cheltuielile esențiale, produsele de curățenie se remarcă ca fiind indispensabile pentru menținerea unei locuințe curate. Cu toate acestea, agenții de curățare de calitate vin adesea cu un preț ridicat.

Apelarea la alternative ieftine poate părea tentantă, mai ales pentru că există o mulțime de trucuri utile, care se bazează doar pe ingredientele pe care le ai în casă. Unul extrem de util este pe bază de bicarbonat de sodiu, celebru deja pentru eficiența sa, dar și sare și coji de portocale.

În loc să le arunci ca pe niște deșeuri obișnuite, pot fi reutilizate într-un detergent natural puternic. Procesul este simplu, dar eficient, necesitând doar câteva ingrediente ușor disponibile.

Pentru a crea acest detergent, începeți prin a colecta coji de portocală și fierbeți-le într-o oală cu apă. Adăugați un strop de sare de masă și o lingură de bicarbonat de sodiu, lăsând amestecul să se infuzeze foarte bine.

Odată ce apa capătă o nuanță portocalie, înseamnă că infuzia este completă. Apoi, strecoară lichidul într-un recipient și adaugă o doză de oțet alcoolic și un strop de detergent pentru un miros mai intens.

La ce folosesc cojile de portocale

Combinând bicarbonatul și oțetul, această soluție degresează eficient, eliminând petele de grăsime de pe vase și ustensile de gătit. În plus, aroma revigorantă conferită de coaja de portocală nu doar că sporește experiența generală de curățare, dar și aduce un plus de prospetime în întreaga locuință.

Prin reutilizarea cojilor de portocală și îmbogățirea lor cu aditivi simpli precum sarea, gospodăriile nu doar că pot reduce deșeurile, ci și poți realiza economii semnificative.

În plus față de soluția de curățare, cojile de portocale au și alte întrebuințări utile în gospodărie. Ele pot fi folosite pentru a crea un cofraj natural pentru dulceață sau gem, datorită conținutului lor de pectină, care este un agent de gelificare natural. De asemenea, adăugarea cojilor proaspete sau uscate în apă sau în ceai poate îmbogăți aroma acestora, oferind o notă subtilă de portocală.

Un alt mod ingenios de a folosi cojile de portocale este prepararea propriului ulei esențial de portocală acasă. Pur și simplu pune cojile într-un borcan și acoperă-le cu ulei de măsline, apoi lasă-le să se infuzeze timp de câteva săptămâni. După ce ai filtrat lichidul rezultat, vei obține un ulei esențial natural de portocală, pe care îl poți folosi în aromaterapie sau în produse cosmetice.

În plus, cojile de portocale pot fi folosite pentru a crea un praf de curățare natural. Mărunțește cojile uscate și amestecă-le cu puțin bicarbonat de sodiu pentru a obține un abraziv natural și un curățitor cu miros plăcut, perfect pentru diverse suprafețe din locuință.