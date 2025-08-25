Moment istoric: A fost lansat primul avion construit integral în Republica Moldova

Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat ieri pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul de zbor are două locuri și a fost construit de piloții Sergiu Crețu și Oleg Burlacu. La evenimentul de lansare a avionului a fost prezentă și șefa statului, Maia Sandu, transmite moldpres.md

Aparatul de zbor Van’s RV-7A este primul avion de acrobație construit în Republica Moldova. Acesta este un avion de mici dimensiuni, cu două locuri. „Nu este doar un avion, ci simbolul unui vis transformat în realitate”, spun autorii proiectului, care afirmă că au muncit ani întregi pentru a aduce în Moldova pe harta aviației.

Șefa statului, Maia Sandu, a felicitat inventatorii avionului pentru curaj și munca depusă în calea spre visul lor.

„Felicit creatorii acestui avion, pentru visul foarte ambițios, pentru curaj și pentru foarte multă muncă. Vrem să avem o țară dezvoltată, în care oamenii să trăiască bine, iar pentru asta trebuie să fim creativi, să inventăm cât mai mult în toate domeniile, pentru că doar prin inovații putem să fim competitivi și să obținem mai mult pentru munca noastră”, a afirmat Maia Sandu.

Asamblată sub formă de kit, în conformitate cu reglementările naționale, aeronava Vans RV-7A este destinată zborului sportiv, de agrement și instruirii private, fără scop comercial, a anunțat Autoritatea Aeronautică Civilă.

Procesul de asamblare, supraveghere tehnică, înmatriculare și emiterea permisului de zbor a fost realizat sub monitorizarea strictă a AAC.

Aeronava are peste 600 de piese și zboară cu o viteză ce poate depăși 320 de kilometri pe oră.