Mitropolia de Kiev neagă că i-ar fi atribuit vreun ordin lui Igor Dodon

Ordinul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, pe care liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, l-ar fi primit, este fals. Cel puțin, așa menționează Cancelaria Mitropoliei de Kiev într-un comunicat, după ce Dodon a publicat distincția pe rețelele de socializare.

Pe 20 august, liderul PSRM, Igor Dodon, a scris pe rețelele de socializare că a vizitat Mănăstirea de maici „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca, raionul Ocnița. Postarea este însoțită de mai multe poze de la eveniment, iar în una dintre acestea apare o diplomă.

Potrivit imaginilor, lui Dodon i-ar fi fost oferit ordinul „Sfântul Întocmai cu Apostolii, Marele Cneaz al Vladimir” al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, pentru „merite deosebite”.

Igor Dodon/Facebook

La două zile distanță, cancelaria Mitropoliei de Kiev, care se subordonează canonic Patriarhiei ruse, a emis un comunicat în care menționează că respectiva informația este falsă, a sesizat Europa Liberă.

Preasfințitul Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine, Onufrie, nu a emis niciun decret cu privire la această distincție. În registrul distincțiilor Mitropoliei Kievului nu există nicio hotărâre cu privire la distincția menționată. Autor: Biserica Ortodoxă Ucraineană

Declarație Українська Православна Церква/Facebook

Până la ora publicării știrii, Igor Dodon nu a comentat dezmințirea făcută de Biserica Ortodoxă Ucraineană.

CONTEXT. Biserica Ortodoxă Ucraineană, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, s-a distanțat de biserica rusă după începutul războiului din Ucraina. Mitropolitul Onufrie a făcut apel la președintele rus Vladimir Putin să oprească războiul.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Ucraineană și clericii săi au continuat să fie priviți de autoritățile de la Kiev drept agenți de influență ai Rusiei.

Mai mult, în anul curent, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, i-a revocat cetățenia Mitropolitului Onufrie, la solicitarea SBU, care a constatat că acesta nu a informat autoritățile despre obținerea cetățeniei ruse în 2002.