Sub ramurile timpului: Stara Maslina – cel mai vechi măslin din Europa și farmecul vacanței

Puțini știu că cel mai vechi măslin din Europa, se găsește în orașul Bar din Muntenegru. Însă, în ciuda celor două milenii de viață, spre surprinderea și deliciul tuturor, copacul aflat într-un important centru cultural, este încă roditor.

Vacanța din acest an a fost pentru mine una specială. Când am decis împreună cu familia să mergem la mare, destinația a fost aleasă de fiica Diana.

Bine, – am zis, – dacă Muntenegru, atunci las-să fie Muntenegru!

Recunosc, nu a fost ușor: drumul prea lung (aproape 2000 km), ne obosise de-a binelea, dar nu regret. Mai mult ca atât, vă îndemn și pe voi să vă planificați o astfel de vacanță, căci ar fi păcat să nu vedeți măcar o dată în viață aceste locuri.

După un drum lung din Moldova, cu opriri care au transformat kilometrii într-o poveste, traversând țări și peisaje care parcă schimbau ritmul respirației, am ajuns în Muntenegru, o destinație care îmbină natura sălbatică și liniștea mediteraneană, unde marea și muntele par să se îmbrățișeze. Printre obiectivele acestei vacanțe, unul mi-a atras atenția în mod special – cel mai vechi pom de măslin – o adevărată relicvă a naturii, o comoară a timpului, un martor tăcut al istoriei, care îți dă sentimentul că timpul încetinește, lăsându-te să respiri altfel.

Se află în apropiere de orașul Bar și are o vârstă impresionantă, estimată la peste două mii de ani. Să stai în fața lui este o experiență aparte: simți că trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc sub ramurile sale.

Pentru localnici, acest copac nu este doar un element de peisaj – este un simbol al continuității și al identității lor.

Impresionantul arbore este deținut și, bineînțeles, protejat de o companie producătoare de ulei din regiune. Măslinele din copac sunt culese cu mare atenție doar de angajații de aici. În schimb, despre produsul finit, se spune că este unul extrem de scump și nu oricine și-l poate permite.

Copacul a fost de-a lungul timpului martorul vieții orașului, reușind să reziste datorită condițiilor climaterice din zonă și a poziționării geografice. Întrucât acest copac este considerat un monument al naturii, încă din anul 1957 se găsește și pe lista obiectivelor protejate de stat. Măslinul impresionant este unul curbat, cu multe ramificații și noduros, având un diametru de aproximativ zece metri.

Despre atmosfera din jurul celui mai vechi măslin se spune, că este una relaxantă și plină de mister.

Am achitat o taxă simbolică la intrare (2 euro de persoană), dar când ne-am pomenit sub coroana lui, am avut senzația că acest copac te vrăjește, căci ne-a fost greu să plecăm de acolo, fiind atrași de frumusețea, dar și tainele ascunse sub coroana tulpinei milenare.

Copacul este cunoscut și sub denumirea de Mirovica, un nume strâns legat de legendele locului.

Una dintre acestea amintește de faptul, că atunci când în interiorul unei familii există nenumărate probleme și membrii acesteia ajung la copac, toate dispar sau își găsesc rezolvarea. Din acest motiv, copacul este considerat protectorul familiilor, dar și a persoanelor, care au nevoie să-și găsească liniștea sufletească.

Conform sursei știrileprotv.ro, prințul Charles al Marii Britanii, care s-a aflat într-o vizită oficială în Muntenegru, a primit în semn de recunoștință o sticlă de ulei preparat chiar din măslinele acestui copac.

Măslinul este inclus pe lista celor mai căutate locuri de turiștii, veniți în Muntenegru, căci este un monument natural, ce merită să fie văzut măcar o dată în viață.

După o evoluare realizată de specialiști ai Facultății de Silvicultură a Universității din Istanbul, vârsta măslinului indică aproximativ 2.247 de ani. Arborele este protejat prin lege și este una dintre atracțiile- simbol ale orașului Bar. (sursă: Atlas ObscuraWikipedia), ce poate fi văzut doar din interiorul incintei împrejmuite.

În perioada 2023–2024, a fost făcut un avertisment, privind uscarea ramurilor. Specialiști și presa de profil au semnalat că betonul și reținerea apei în jurul rădăcinilor au afectat copacul; s-a recomandat îndepărtarea betonului și refacerea drenajului natural. Primăria Bar a înființat o comisie de experți și au efectuat lucrări de drenaj pentru a-l salva.

Acum copacul continuă să rodească (în cantități mici) și a fost inclus la evenimente locale de recoltare și degustare. Prin multe încercări a trecut acest monument al naturii de-a lungul timpului. Se spune, că în trecut a fost ars parțial, fiind carbonizată o parte a trunchiului.

Pentru prima dată în viață am văzut un copac cu mai multe tulpini. La Stara maslina se observă clar mai multe tulpini dintr-un trunchi masiv, un tipic „copac-stup” specific măslinilor bătrâni, fiind bine adaptați coastei adriatice Copacul este monument natural protejat de decenii; autoritățile locale și organizațiile de măslinari îi monitorizează starea.

Tradiția locală spune că vizitatorii se învârt de trei ori în jurul copacului (câte un cerc pentru sănătate, fericire și iubire), ceea ce am făcut și noi. De asemenea, în zonă circulă povești despre împăcarea familiilor sub coroana lui.

Nu am putut afla cât costă un litru de ulei din măslinele acestui copac, pentru că nu există un preț „oficial” pe litru, pentru ulei exclusiv din acest copac; producția sa de fructe e foarte mică, iar când există stoc, uleiul se vinde simbolic/turistic în cantități foarte limitate, fără tarife publice standard. Pentru Stara maslina oferta este ocazională și nu se vinde la scară de „litru” în mod curent.

Uleiul de măsline este considerat unul dintre cele mai sănătoase uleiuri vegetale și are multiple beneficii atât pentru sănătate, cât și pentru uz cosmetic și culinar: dă savoare salatelor, legumelor, pastelor și peștelui; are efecte benefice pentru sănătate (protecția inimi, efect antiinflamator, susținerea creierului, controlul glicemiei, protecția sistemului digestiv, dar și beneficii cosmetice: pentru piele, păr și unghii.

Am plecat de la copacul milenar, adunând în bagheta impresiilor o senzație nouă, netrăită până acum, dar și o nouă poveste, ce a meritat să fie împărtășită celor, care încă nu au reușit să viziteze această capodoperă istorică a naturii.

Se spune, că în jurul acestui copac s-au adunat generații întregi, iar ramurile sale au fost martore la schimbări istorice, povești de familie și tradiții care încă trăiesc. Să stai în fața lui înseamnă să simți cum timpul se dilată și să realizezi că unele lucruri, oricât de fragile par, pot dăinui veacuri întregi.

Delia DUMITRESCU