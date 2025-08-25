Sergiu BOLDIRESCU: Biserica unește lumea pentru a face mari, iar faptele mari se fac cu suflet și din suflet. 

Paroh al Bisericii Înalțarea Maicii Domnului din satul Hârtop, raionul Florești, profesor la Liceul Teoretic „Miron Costin„ din Florești, fondator și inima Academiei Ștefaniene – Școala Tinerilor Voluntari

Invitatul Podcast-ului OBSERVATORUL este părintele Sergiu BOLDIRESCU, paroh al Bisericii Înășțarea maicii Fomnului din satul Hârtop din raionul Florești, profesor la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Florești. În activul acestui locaș sfânt și a preotului Sergiu sunt mai multe fapte mari și demne de urmat, iar una din ele este fondarea Academiei Ștefaniene – Școala Tinerilor Voluntari, care unește tineri cu inima mare de pe ambele maluri ale Prutului. Zilele acestea Academia a împlinit un an de la fondare or, în acest termen scurt tinerii voluntari, ghidați de părintele Sergiu și de alți adulți au dovedit că faptele mari se fac de oameni cu suflet mare…

