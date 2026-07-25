Mita de 400 000 de dolari. Procurorul Cristin Ghemu, suspendat din funcție

Procurorul Cristin Ghemu, care figurează în dosarul mitei de 400 000 de dolari a fost suspendat din funcție. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus măsura, la solicitarea procurorului general. Ghemu, împreună cu un ofițer al Inspectoratului Național de Investigații (INI) este cercetat penal pentru complicitate la corupere pasivă, după ce ar fi pretins banii pentru soluționarea unui dosar penal de spălare a banilor.

Cei doi oameni ai legii au fost reținuți pe 2 aprilie.

Conform materialelor administrate de procurori, bănuiții, acționând în complicitate cu persoana reținută la 29 martie, ar fi pretins suma de 400 000 de dolari în vederea influențării unei decizii în favoarea persoanelor vizate într-un dosar de spălare de bani. În cadrul documentării cazului, sub controlul organului de urmărire penală, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă.

De asemenea, în urma audierilor și acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați.În izolatorul CNA sunt plasate 4 persoane – procurorul și doi polițiști, reținuți pentru 72 de ore și persoana reținută pe 29 martie căreia instanța i-a eliberat mandat de arestare pentru 30 de zile.