Sorocenii se mobilizează mâine pentru a marca Mica Unire la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”

Până facem (re)Unirea, sorocenii sunt invitați să marcheze unul dintre cele mai importante momente din istoria națională – Mica Unire – printr-un eveniment religios și comemorativ organizat sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 15:00, la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca, un prilej de reculegere, unitate și recunoștință față de înaintași.

Potrivit anunțului public al Consiliului Unirii, evenimentul va debuta cu Vecernia Unirii, urmată de un TeDeum pentru înaintași, organizatorii propunând un cadru solemn dedicat comemorării celor care „au visat și au luptat pentru unitate”.

Mesajul adresat comunității subliniază importanța participării colective și a dimensiunii spirituale a momentului:
„Vă rugăm să veniți cu sufletul deschis, cu dragoste de neam și cu gând bun pentru viitor.”

Evenimentul este conceput nu doar ca o ceremonie religioasă, ci și ca un gest simbolic de solidaritate civică, menit să reafirme valorile identitare și legătura comunității cu momentele fondatoare ale istoriei românești. Organizatorii fac apel la participare largă, accentuând ideea de unitate și demnitate națională.

Apelul public se încheie cu un mesaj mobilizator adresat tuturor celor care se identifică cu valorile unirii: „Să fim mulți, să fim demni, să fim uniți toți cei cu inimă română!”

Prin acest eveniment, Soroca se alătură comunităților care aleg să marcheze Mica Unire prin rugăciune și reflecție colectivă, transformând data de 24 ianuarie într-un moment de reafirmare a identității și solidarității naționale. Participarea publicului este așteptată să dea greutate simbolică acestui demers comemorativ.


