O tânără de 18 ani din Soroca este de negăsit, părinții cer ajutorul oamenilor

Mama unei tinere din Soroca bate alarma pe rețelele sociale, după ce fiica ei, în vârstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Femeia cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi copilul.

Potrivit informațiilor publicate, tânăra era îmbrăcată într-o rochie neagră în momentul dispariției. De atunci, familia nu mai știe nimic despre ea și este îngrijorată pentru siguranța fetei.

Potrivit unei prietene, fata a fost ieri la o zi de naștere, organizată la restaurantul „Briz”. La un moment dat, acesteia i s-a făcut rău, iar cei prezenți au decis să cheme ambulanța. Tânăra a fost preluată de medici fără bunuri personale, fără telefon și fără geantă, fiind îmbrăcată într-o rochie neagră.

Ambulanța a transportat-o la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari”. Conform informațiilor oferite de Nina Spoialo, vicedirector medical al instituției, fata a fost adusă la spital în jurul orei 00:45. După ce starea ei s-a ameliorat, la ora 01:20, tânăra a părăsit spitalul de una singură.

De atunci, rudele și prietenii nu mai știu nimic despre ea.