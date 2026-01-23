O tânără de 18 ani din Soroca este de negăsit, părinții cer ajutorul oamenilor

Fata a fost găsită!

Mama unei tinere din Soroca bate alarma pe rețelele sociale, după ce fiica ei, în vârstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Femeia cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi copilul.

Potrivit informațiilor publicate, tânăra era îmbrăcată într-o rochie neagră în momentul dispariției. De atunci, familia nu mai știe nimic despre ea și este îngrijorată pentru siguranța fetei.

Potrivit unei prietene, fata a fost ieri la o zi de naștere, organizată la restaurantul „Briz”. La un moment dat, acesteia i s-a făcut rău, iar cei prezenți au decis să cheme ambulanța. Tânăra a fost preluată de medici fără bunuri personale, fără telefon și fără geantă, fiind îmbrăcată într-o rochie neagră.

Ambulanța a transportat-o la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari”. Conform informațiilor oferite de Nina Spoialo, vicedirector medical al instituției, fata a fost adusă la spital în jurul orei 00:45. După ce starea ei s-a ameliorat, la ora 01:20, tânăra a părăsit spitalul de una singură.

De atunci, rudele și prietenii nu mai știu nimic despre ea.


