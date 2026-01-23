Tot ce trebuie să știi despre pensii și prestații sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale Soroca a desfășurat o campanie de informare destinată cetățenilor, având ca scop explicarea rolului instituției, a tipurilor de prestații sociale acordate, precum și a celor mai recente modificări legislative din domeniul asigurărilor sociale.

În cadrul activității, directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ludmila Dolghii, a oferit explicații detaliate privind funcționarea sistemului public de asigurări sociale. Aceasta a menționat că instituția deservește anual peste 1,2 milioane de beneficiari, iar în anul 2024 au fost gestionate venituri în valoare de 42,8 miliarde de lei.

Potrivit Ludmilei Dolghii, CNAS prestează în prezent 72 de tipuri de servicii, care includ pensii, indemnizații și alte prestații sociale. Anual sunt stabilite aproximativ 33.000 de pensii, iar activitatea instituției este asigurată de circa 1.000 de angajați, repartizați în 16 subdiviziuni structurale la nivel național și 42 de subdiviziuni teritoriale în raioane.

Un subiect important abordat de directoare a fost cel al modificărilor legislative aprobate la sfârșitul lunii decembrie, inclusiv actualizarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. De la 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu 6,8%, iar anterior a fost aplicată o majorare de 20% raportată la valoarea pensiei minime. „Fiecare beneficiar primește pensia proporțional contribuțiilor achitate, acesta fiind principiul de bază al sistemului de asigurări sociale”, a subliniat Ludmila Dolghii.

Un alt aspect important explicat de Ludmila Dolghii a vizat acordarea pensiei minime în cazul persoanelor care au realizat stagiul necesar de cotizare, dar al căror venit nu permite stabilirea unei pensii calculate mai mari. În aceste situații, statul completează diferența până la nivelul pensiei minime prevăzute de legislație.

Directoarea CNAS a atras atenția și asupra acordurilor internaționale în domeniul asigurărilor sociale, menționând că instituția aplică atât principiul teritorialității, cât și pe cel al proporționalității, în funcție de statul partener. Astfel, cetățenii care au muncit în mai multe țări pot beneficia de pensii din fiecare stat în care au contribuit, proporțional perioadelor lucrate.

Totodată, Ludmila Dolghii a explicat că pensionarii au dreptul să solicite reexaminarea pensiei pentru fiecare doi ani lucrați după pensionare, această procedură neputând duce la micșorarea pensiei. „Reexaminarea este un drept al pensionarului și, în multe cazuri, aduce un spor vizibil al pensiei”, a mai precizat directoarea.

„Este esențial ca oamenii să fie informați corect și la timp despre drepturile lor, pentru a putea beneficia pe deplin de toate prestațiile oferite de sistemul public de asigurări sociale”, a spus Ludmila Dolghii, șefa CNAS Soroca.

