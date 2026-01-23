Copiii de la IET „Ghiocel” au descoperit bucuria lecturii la Filiala „Steliana Grama”

Copiii de la IET nr. 6 „Ghiocel” au participat la lansarea unui nou serviciu de lectură, organizat de Filiala pentru copii „Steliana Grama”.

Evenimentul a avut loc ieri și i-a reunit pe micii cititori din grupele „Andrieș” și „Clopoțel”, alături de educatoarele Angela Madonici și Ana Chiroșca. Activitatea a marcat startul serviciului „Cartea bună ne adună”, care își propune să apropie copilul de carte și de bibliotecă.

Prin acest demers, biblioteca își consolidează rolul de centru cultural al comunității. Nu este doar un loc de împrumut al cărților, ci și un spațiu de întâlnire, comunicare și desfășurare a activităților literare și culturale dedicate copiilor.

În cadrul sesiunilor organizate în cadrul serviciului, bibliotecarii își propun să stimuleze interesul pentru lectură, să dezvolte abilitățile de comunicare și exprimare creativă și să încurajeze dialogul între generații. Totodată, activitățile urmăresc promovarea valorilor morale, culturale și educaționale prin selecția atentă a lecturilor și creșterea vizibilității bibliotecii în comunitate.

Prima sesiune a reușit să creeze o legătură directă între copii și carte. Cei mici au dat dovadă de interes și curiozitate, iar la final au promis că vor reveni la bibliotecă și vor deveni cititori fideli.