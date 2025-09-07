Vreme frumoasă la Soroca: duminică, 7 septembrie, cu cer senin și temperaturi plăcute

Ziua de duminică aduce sorocenilor o vreme perfectă de toamnă timpurie, cu cer senin pe tot parcursul zilei și temperaturi confortabile, fără precipitații. În noaptea spre duminică, la ora 02:00, temperatura a coborât la +16°C, sub un cer senin. Vântul a suflat slab, cu 3 m/s, iar presiunea atmosferică s-a menținut stabilă, la 748 mm.

La ora 08:00, locuitorii Sorocii s-au trezit cu un soare generos și temperaturi de +18°C, condiții ideale pentru plimbări sau activități matinale. Cea mai caldă parte a zilei a fost înregistrată la ora 14:00, când termometrele au arătat +25°C, sub un cer complet senin. Vântul slab, de 3 m/s, a creat o atmosferă confortabilă, tipică începutului de septembrie.

Spre seară, la ora 20:00, temperatura a coborât la +21°C, cu vânt ceva mai intens, de 4 m/s, dar fără niciun risc de ploaie. Cerul rămâne senin, promițând o noapte liniștită pentru soroceni.

Duminica de 7 septembrie se anunță ideală pentru odihnă și activități în aer liber. Cu temperaturi moderate și cer senin, sorocenii se pot bucura de o zi liniștită, fără precipitații, specifică unui început de toamnă blândă.