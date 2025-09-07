10 trucuri simple pentru a reduce facturile la curent și gaz în 2025

Atunci când vrei să economisești fiecare kilowatt și metru cub de gaz contează. Iată 10 trucuri simple și eficiente care vă pot ajuta să economisiți la facturile de curent și gaz, fără să renunțați la confortul casei. De la ajustarea consumului de energie până la mici schimbări în rutină, economiile pot fi vizibile încă din prima lună.

  1. Opriți aparatele în standby
    Aparatele lăsate în modul standby consumă energie inutilă. Deconectați televizoarele, calculatoarele și încărcătoarele atunci când nu sunt folosite.

  2. Iluminat eficient
    Înlocuiți becurile incandescente cu LED-uri. Ele consumă până la 80% mai puțină energie și au o durată de viață mult mai mare.

  3. Reglați termostatul
    Menținerea temperaturii la 19-20°C iarna și la 25-26°C vara poate reduce semnificativ consumul de gaz și energie electrică.

  4. Izolați ușile și ferestrele
    Garniturile și rulourile care împiedică pierderea căldurii reduc factura de gaz și îmbunătățesc confortul casei.

  5. Folosiți electrocasnicele inteligent
    Spălați rufe și vase doar când aparatele sunt pline și folosiți programele eco.

  6. Încălzirea apăi
    Setați boilerul la 50-55°C și izolați conducta de apă caldă pentru a reduce pierderile.

  7. Curățarea filtrelor și ventilatoarelor
    Aparatele de aer condiționat și centralele termice eficiente consumă mai puțin dacă filtrele sunt curate și ventilatoarele funcționează corect.

  8. Aplicații și contoare inteligente
    Monitorizați consumul cu ajutorul aplicațiilor sau al contoarelor inteligente pentru a identifica pierderile de energie.

  9. Profită de surse alternative
    Dacă este posibil, folosiți panouri solare sau pompe de căldură pentru a reduce consumul de gaz și electricitate.

  10. Obiceiuri zilnice mici
    Stingeți luminile când ieșiți din cameră, opriți încălzirea în camerele neutilizate și evitați folosirea excesivă a aparatelor electrice.

Economisirea la facturile de curent și gaz nu necesită investiții masive. Prin aplicarea acestor trucuri simple, fiecare gospodărie poate reduce costurile și poate contribui la un consum mai responsabil de energie. Urmărirea obiceiurilor de consum și adoptarea unor soluții eficiente sunt pași simpli, dar esențiali, spre o casă mai sustenabilă și facturi mai mici.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

