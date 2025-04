Mesajul Președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului Republicii Moldova

Dragi cetățeni, stimați deputați, stimați reprezentanți ai presei și invitați ai Parlamentului,

Trăim o perioadă în care ordinea internațională pe care o știam și pe care ne putem baza trece printr-un proces de schimbare profundă. La nivel global, asistăm la tot mai multe conflicte – militare, diplomatice și comerciale. În regiunea noastră, de trei ani, Rusia duce un război nedrept și brutal împotriva Ucrainei.

Cetățenii Republicii Moldova, și cei din țară, și cei care locuiesc peste hotare, simt o mare neliniște legată de schimbările care au loc. Sunt schimbări care afectează nu doar bugetele, ci și sufletele oamenilor. Credința noastră într-o lume dreaptă, bazată pe reguli și pe respect, o lume stabilă și previzibilă este puternic zdruncinată.

Pe toți ne macină aceleași întrebări. Ce viitor are Moldova în această lume? Ce putem face ca să ne punem țara la adăpost într-un mod care să ne asigure pacea și bunăstarea? Cum ne afectează familia aceste schimbări? Ce ne va aduce ziua de mâine? Oamenii sunt îngrijorați și așteaptă răspunsuri de la noi. Ca Președintă, în momente de neliniște, este de datoria mea să vin la această tribună pentru a vă împărtăși cum văd eu situația actuală și ce cred că trebuie să facem în următoarea perioadă.

Noi, ca țară, avem multe năzuințe, avem multe probleme de rezolvat – de îmbunătățit condițiile de viață, de finalizat reforma justiției, de reparat drumuri, spitale, grădinițe, case de cultură, de asigurat locuri de muncă și de crescut pensiile. Uneori, pentru că avem atâtea de rezolvat, uităm care este cel mai important lucru. Iar cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este să păstrăm pacea și libertatea.

Să păstrăm pacea pentru că viața e cel mai prețios lucru. Și să păstrăm libertatea pentru că vrem să trăim demn, să știm că nu va veni nimeni să ne scoată din propria casă în miezul nopții să ne trimită în siberii de gheață, că tinerii noștri nu vor fi aruncați în închisori pentru că au o opinie, că nimeni nu ne va închide hotarul și nu ne va izola de restul lumii. Asta înseamnă să trăiești în libertate.

Dragi cetățeni, vă îndemn, atunci când privim la cât de multe avem de făcut, să ne aducem aminte ce ne dorim cu toții mai presus de toate. Și, cu toate contradicțiile interne, supărările și divergențele, să mergem pe un drum comun, care ne va asigura trei lucruri importante: 1. pace și siguranță familiilor noastre, 2. stabilitate și unitate națională, 3. dezvoltare economică și bunăstare.

Nu există niciun dubiu – pacea și libertatea ni le putem asigura mult mai ușor odată ajunși în Uniunea Europeană. Acolo o să fim protejați – ca într-o mare familie mare, iubitoare. De aceea, trebuie să muncim în continuare zi și noapte ca să aderăm la UE cât mai repede. Nu peste 10-20 de ani, ci în următorii 4 ani. Nu va fi ușor, dar nici imposibil. Până atunci însă, ne putem proteja pacea și libertatea doar prin solidaritate externă și unitate internă.

Pare un lucru firesc, dar asta nu înseamnă că este și garantat. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, întrebarea care ne frământă zi și noapte este cum asigurăm securitatea Moldovei? Cum păzim oamenii noștri de distrugerea războiului?

Din prima zi, poziția noastră a fost una clară – noi suntem de partea păcii, nu a agresiunii, și facem totul ca să păstrăm pacea în Moldova prin diplomație. Putem asigura securitatea țării în continuare demonstrând un comportament corect, previzibil și consecvent, construind parteneriate puternice, de încredere cu vecinii noștri, România și Ucraina, dar și cu celelalte țări care respectă dreptul internațional și hotarele altor state.

Moldova este o țară mică, cu o armată străină pe teritoriul său. Ca să fie clar, mă refer la staționarea ilegală a contingentului militar rus în regiunea transnistreană – o încălcare flagrantă a statutului nostru de țară neutră. Prezența armatei ruse pe pământul nostru comportă riscuri de destabilizare, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Se apropie al patrulea Paște pe care vecinii ucraineni îl vor petrece sub amenințarea armelor. Cu toții ne dorim și ne rugăm pentru încheierea unui acord de pace justă, durabilă cât mai curând. Dar, indiferent dacă pacea va fi semnată în acest an sau nu, Ucraina va rezista în continuare, cu sprijinul ferm al țărilor care vor să readucă pacea pe continentul nostru. Ucraina va fi scutul nostru în continuare, iar noi avem datoria morală să nu permitem ca Moldova să fie folosită împotriva Ucrainei, să nu permitem ca țara noastră să fie atrasă în război.

În acest nou context global, avem nevoie de relații internaționale puternice, de prieteni care să ne ajute și să ne protejeze. În ultimii ani, am reușit să creăm un sistem internațional de sprijin și ajutor pentru Republica Moldova, pe care trebuie să-l păstrăm și să-l consolidăm.

Astăzi suntem mai cunoscuți și mai respectați în lume decât oricând, chiar dacă puterea noastră economică este încă mică. Suntem respectați pentru că suntem bine intenționați, pentru că suntem onești, pentru că facem eforturi autentice ca să mișcăm țara înainte. Suntem apreciați și datorită imaginii moldovenilor care muncesc peste hotare, care își fac munca onest și sunt respectuoși și bine integrați în societățile în care trăiesc.

Suntem cunoscuți și apreciați și pentru calitatea produselor noastre exportate în tot mai multe țări. Suntem respectați și pentru că suntem curajoși. Am reușit împreună să ajungem aici – Moldova nu este singură în aceste timpuri zbuciumate.

Rezultatele politicii noastre externe active din ultimii ani sunt concrete și recunoscute:

Am obținut statutul de stat candidat la Uniunea Europeană și am inițiat negocierile de aderare. Acum 5 ani erau voci care spuneau că aceste lucruri sunt imposibile, însă noi, împreună, am reușit.

Am găzduit Reuniunea Comunității Politice Europene, unde, în premieră, în Moldova au ajuns liderii a 45 de țări de pe continent, care au transmis un mesaj clar că țara noastră are prieteni și e apreciată la nivel internațional.

Parteneriatul strategic cu România este mai puternic ca niciodată – Bucureștiul a devenit partenerul nostru comercial nr.1, avocatul nostru ferm în UE și am inițiat proiecte comune majore – construcția liniilor electrice, a podurilor noi.

Am avut o poziție consecventă și corectă față de Ucraina, am rămas de partea binelui și am trezit un val de simpatie la nivel internațional datorită generozității fără precedent a oamenilor în raport cu refugiații.

Chiar dacă știm cât de mult contează acest sprijin politic internațional pentru securitatea noastră, unii încearcă să-l minimizeze. De ce fac acest lucru? Vor ca Moldova să rămână fără ajutor? Fără prieteni? Aceste voci sunt nocive și iresponsabile, iar declarațiile scandaloase în legătură cu integritatea teritorială a țărilor vecine pun în pericol și securitatea țării noastre, și procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Vă rog să protejăm ce am obținut. Eu, în calitate de Președinte, voi depune toate eforturile ca Moldova să se bucure în continuare de sprijin internațional puternic pentru independența, suveranitatea și integritatea sa teritorială.

Solidaritatea externă ne ajută doar dacă reușim să asigurăm unitate pe intern. În special în timpuri tulburi, se încearcă dezbinarea oamenilor, sperierea și manipularea lor. Discursul de ură este tot mai puternic. Și nu doar în Moldova. Discursul de ură nu rezolvă nicio problemă, ci este sursa multor probleme. Puterea de a ne proteja de ură este în mâinile noastre. Să ne ascultăm, să ne auzim, să ne respectăm reciproc. Trăim pe același pământ, avem aceleași năzuințe. Cu toții vrem ca familiile noastre să fie în siguranță, cu toții vrem oportunități bune de lucru acasă. Vom trăi cu toții bine doar dacă în Moldova va fi bine.

Nu e niciun secret că țara noastră este ținta unor eforturi de destabilizare colosale, finanțate cu sume uriașe, care au ca obiectiv provocarea conflictelor interne. Pioni ai acestor scheme se află și în Parlamentul Republicii Moldova. Am văzut cu toții că, în Moldova, sunt și oameni gata să le facă rău vecinilor, neamurilor și, în final, copiilor lor. Cum altfel să explici acțiunile lor de subminare a statului în care trăiesc și ei, și copiii, și vecinii, și neamurile lor? Cum să explici dorința de a desființa democrația? Sau influențarea justiției pentru a proteja corupția?

Când am obținut primul mandat, cele mai mari probleme ale țării erau de ordin intern: corupția masivă, devalizarea statului și a întreprinderilor de stat, izolarea internațională a Moldovei. Toate acestea au motivat atunci cetățenii să decidă că țara are nevoie de schimbare. Azi Moldova nu mai este în izolare, ci dimpotrivă – este un stat respectat și ajutat, bugetul nu mai este furat de cei care conduc țara, ci dimpotrivă – aducem bani la buget, ducem o luptă reală și consecventă împotriva corupției.

Însă din 2020 s-au schimbat foarte multe lucruri pe plan internațional. Lumea a devenit un loc mai periculos, mai imprevizibil, mai instabil. Dar noi am ținut piept împreună problemelor. Și vom reuși și acum. Sarcina noastră în această furtună este să ne păstrăm stabilitatea internă. În acest sens, vin cu un apel către partidele politice parlamentare și extra-parlamentare: acționați cu responsabilitate și înțelepciune. Opriți discursul de ură și cel de dezbinare. Nimic nu justifică destabilizarea țării și punerea siguranței oamenilor în pericol.

Vedem încercări de a folosi autonomia găgăuză în scopuri de destabilizare. O grupare criminală caută din răsputeri să preia întreg controlul asupra regiunii. Autonomia găgăuză trebuie să fie condusă de găgăuzi în interesul comunității pe care o reprezintă, nu în interesul hoților. Autonomia a fost creată pentru a asigura păstrarea limbii, culturii și tradițiilor poporului găgăuz. Și asta trebuie să fie preocuparea celor care au ajuns în funcții de răspundere. Iar bunăstarea locuitorilor din autonomie depinde de bunăstarea țării. Cu cât mai unită, mai stabilă va fi țara, cu atât mai mari vor fi șansele de dezvoltare economică pentru toți. Eu voi continua să mobilizez resurse pentru investiții în localitățile și întreprinderile din autonomie și voi continua să acționez pentru a ajuta la salvarea limbii și culturii găgăuze.

Дорогие жители Гагаузской автономии, я знаю, вам говорят, что Кишинёв не желает вам добра. Но эта ложь, эта ненависть, которую в вас вселяют, вредит нам всем, потому что единственная цель тех, кто вас обманывает — не дать нам построить сильную страну вместе.

În ultimii patru ani am acționat cu responsabilitate și cu bună credință în gestionarea conflictului transnistrean. În pofida multor provocări, am reușit să menținem liniștea și stabilitatea în regiune. Iar în această iarnă moldovenii au văzut clar ce pățesc cei care se lasă folosiți de Rusia. În pofida unui contract valabil, a căilor alternative de livrare, oamenii din regiunea transnistreană au fost deconectați de la căldură și energie și ținuți în frig și întuneric. Putea fi evitată situația dată? Da. De ce Gazprom a oprit livrările în regiunea transnistreană? Pentru că Rusia a vrut destabilizarea Moldovei.

Pe malul drept al Nistrului, în ultimii ani, ne-am debarasat de șantajul rusesc, am făcut rezerve proprii de gaz și am asigurat oamenii cu căldură și energie. Am devenit imuni la șantajul energetic. Și atunci lovitura a fost îndreptată împotriva oamenilor de pe malul stâng. Autorii acestei crize au sperat că în regiune va fi o catastrofă umanitară, iar Moldova va fi depășită de situație. Planul lor nu a mers. Am găsit soluții. Am oferit ajutor. Am depășit și această criză.

Dar cel mai grav și rușinos lucru care s-a întâmplat în ultima perioadă și care a pus în pericol nu doar stabilitatea, dar și suveranitatea Moldovei este cumpărarea de voturi. În special la alegerile și referendumul de anul trecut, ne-am confruntat cu o situație fără precedent, când forțe străine intereselor țării noastre au încercat să decidă pentru Moldova, în locul moldovenilor.

La cât de mult am lucrat cu toții pentru a promova bunul nume al Moldovei, cum să explicăm lumii întregi, dar mai ales copiilor, nepoților care vin din urmă, că unii moldoveni și-au vândut votul și, respectiv, țara? Pentru că acesta este adevărul: cei care își vând votul își vând țara. Suntem responsabili în fața străbunilor noștri care au păzit acest pământ, dar și în fața generațiilor viitoare să avem grijă de țara noastră. Ne mândrim cu strămoșii noștri curajoși și demni. Nu putem fi doar beneficiarii acestei mândrii, trebuie s-o transmitem mai departe, să fim și noi curajoși și demni, să fim buni patrioți.

În această sală toți deputații, și cei aflați la guvernare, și cei aflați în opoziție, știu bine cine, cum și cu ce bani a furat votul oamenilor. O să spuneți că instituțiile statului trebuie să ne protejeze de aceste situații. De acord, dar trebuie să fim sinceri: avem un stat care încă nu este puternic. Este dureros să recunoști asta despre țara ta, dar nu ne putem ascunde de adevăr.

De-a lungul timpului au fost mulți care au zădărnicit eforturile de întărire a statului: unii pentru ca să poată să fure mai ușor, iar alții pentru că au fost plătiți de Moscova să ne țină slabi și fragili. Însă furtul de voturi și de viitor ne va afecta pe toți deopotrivă, chiar și pe cei care azi au beneficiat din acceptarea sau promovarea acestui fenomen.

În calitate de garant al suveranității statului, vă cer să condamnați public aceste practici de cumpărare a voturilor, care pun în pericol democrația și suveranitatea statului, și să-i atenționați pe susținătorii voștri, pe oamenii cu care interacționați, despre pericolele pentru țară dar și sancțiunile pe care le riscă fiecare, personal, atunci când își vinde votul. Fiecare tăcere este o complicitate la furtul viitorului acestei țări.

Urmează alegeri parlamentare. Da, instituțiile statului trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura alegeri libere și corecte. Justiția trebuie să-i pedepsească în primul rând pe cei care organizează cumpărarea de voturi. Cei care încearcă să cumpere puterea în Moldova vor să folosească țara noastră în război împotriva Ucrainei. Și folosesc pentru asta niște pioni locali, care nu se gândesc nicidecum la binele oamenilor.

Cetățenii Moldovei trebuie să decidă pentru Moldova, ei trebuie să decidă viitorul țării. Iar cetățenii își doresc un viitor pașnic pentru țară lor și pentru copii lor. Cea mai mare greșeală a unor forțe străine, dar și a unor politicieni de aici este să nu pună preț pe oameni. Eu am încredere că oamenii știu ce este mai bine pentru ei și pentru Moldova. Vom reuși să menținem sprijinul extern și să păstrăm drumul european doar dacă vom ține Moldova de partea păcii. Șansa noastră este să muncim cu toții în aceeași direcție. Și direcția este clară.

Pe lângă pace și siguranță, altă preocupare majoră a oamenilor ține de venituri, prețuri și locuri de muncă. Din punct de vedere economic, Republica Moldova este cea mai afectată țară după Ucraina. Din cauza războiului, am pierdut ieșirea la porturile ucrainene de la Marea Neagră. Pentru a face aceleași operațiuni de import sau export, acum companiile noastre suportă cheltuieli mult mai mari. Criza globală a prețurilor la resursele energetice, dar și șantajul furnizorului tradițional, au provocat creșterea prețurilor în lanț și au scăzut competitivitatea produselor noastre. Dar poate cel mai grav, războiul din țara vecină a descurajat investițiile în Moldova și a determinat mulți oameni să plece peste hotare în căutarea siguranței.

Dincolo de problemele economice regionale, în aceste zile vedem că și sistemul comerțului internațional trece prin momente de incertitudine. Eventualul declin în comerțul internațional și instabilitatea economică la nivel global reprezintă riscuri reale și pentru noi. Aceste schimbări vor afecta principalii noștri parteneri comerciali și țările gazdă ale diasporei moldovenești și vor avea repercusiuni pentru economia Republicii Moldova.

Întrebarea oamenilor este simplă – Cum putem să ne pregătim de această nouă furtună care se arată la orizont? Cum ne protejăm familiile? Nu există căi simple și ușoare. Cei care spun că au soluții rapide vă mint. Înțeleg că este greu. Dar orice om gospodar știe că nu există altă cale decât munca și perseverența pentru a obține bunăstare. Continuăm să construim, nu dăm mâinile în jos. Și avem pe ce construi.

Avantajul nostru în situația actuală este accesul deschis la piața Uniunii Europene. Este crucial pentru oamenii de afaceri, pentru agricultori, pentru exportatori să păstrăm această piață, cea mai mare piață din lume, care oferă oportunități majore pentru companiile din Moldova. Exporturile Moldovei în Uniunea Europeană reprezintă 67% din total. Spre deosebire de alte țări mici, noi avem această garanție – că în pofida tuturor războaielor comerciale, putem să beneficiem de acces liber pe piața Uniunii Europene.

Un alt avantaj puternic pe care îl avem în fața provocărilor economice este faptul că Moldova va începe să beneficieze de fondurile de pre-aderare. Planul de creștere pentru Moldova, care presupune un sprijin de 1,9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, este doar începutul. Acești bani vor finanța proiecte de transport, energie, servicii, industrie și agricultură. Aceste proiecte înseamnă oportunități pentru companii și salarii pentru angajați.

Fiind o țară mică, ne putem dezvolta cu pași rapizi dacă avem investițiile necesare. Știu că oamenii simt uneori că nu se mai termină greutățile. Dar, să ne imaginăm că noi acum punem fundația unei case. Încă nu am ajuns acolo unde ne dorim, dar construim o temelie trainică. Ne va lua timp până casa noastră va arăta așa cum ne dorim. E nevoie de muncă și timp. Și vom reuși doar dacă rămânem pe drumul european. Dacă renunțăm la această cale, distrugem șansa bunăstării la care am muncit cu greu.

Să avem resurse financiare e foarte important, dar nu e suficient; contează și ce facem cu aceste resurse. Trebuie să investim în inovație, în educație, trebuie să creștem cei mai buni specialiști. Trebuie să trecem la alt nivel de sofisticare și competitivitate a produselor noastre, produse cu valoare adăugată înaltă, care să aducă profit în Moldova și locuri de muncă plătite ca în UE. Trebuie neapărat să transformăm agricultura, să ne ajustăm la noile condiții climatice.

Ce poate oferi Moldova lumii valoros și unic? E o întrebare care trebuie să ne-o punem fiecare, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public.

Sunt sigură că agricultorii, producătorii de vinuri și de produse alimentare, specialiștii IT, oamenii de afaceri din diverse domenii au puterea să găsească soluții pentru a depăși provocările și pentru a folosi toate oportunitățile ca să aducă dezvoltare pentru Moldova. Și sunt sigură că acești oameni înțeleg foarte bine că Uniunea Europeană, prin fondurile pe care le acordă, subvențiile în agricultură, deschiderea piețelor globale, crearea unui mediu atractiv pentru investiții e cea mai bună opțiune pentru țara noastră.

Am reușit să ajungem pe agenda politică și de securitate a lumii, acum să ne ambiționăm să ajungem și pe agenda economică internațională .

Aud acuzații în adresa conducerii țării, mai ales din partea celor care au fost ani la rând la putere și au ținut Moldova în corupție și sărăcie, în șantaj și izolare.

Noi am ajuns să conducem țara într-o perioadă complicată, cu toate acestea, am făcut multe din ce am promis. Am alungat oligarhii de la guvernare, am schimbat clasa politică, am crescut pensiile și veniturile, am eliberat țara de șantajul energetic, am investit în sate și orașe, am început curățarea justiției.

În ultimii patru ani Moldova a avut o guvernare care a rezolvat crize. A fost o perioadă în care proprietatea statului a fost recuperată, nu devalizată. Acțiunile noastre au fost orientate pe justiție și creștere – nu pe scheme frauduloase. În politică a venit o generație nouă de politicieni, care, cu bune și cu rele, nu au legătură cu practicile criminale din trecut, nu operează cu șmecherii, sacoșe cu bani și minciuni. Moldovenii azi nu mai asistă la vânzarea și cumpărarea de deputați ca la piață.

Opoziția acuză că în Moldova au crescut prețurile, dar acesta e un fenomen care a avut loc și în Marea Britanie, Italia, Rusia sau Turcia. În fața provocării inflației globale, ceea ce am putut face eu personal și echipa de la guvernare a fost să mobilizăm resurse pentru a crește pensiile, salariile în sectorul bugetar, indemnizațiile. Azi o familie primește la nașterea copilului 20 de mii de lei – o alocație similară cu cele din Uniunea Europeană. Pensia medie a crescut de la 2255 de lei din aprilie 2021 la 4407 lei în aprilie 2025. Pensia minimă era 1188 de lei când am venit noi. Din aprilie anul acesta este 3055 de lei. Da, pensia nu e mare, dar creșterea pe care am asigurat-o este dublă. Și voi continua să mobilizez resurse ca oameni care au muncit toată viața pentru țara noastră să se bucure de viață și să-și permită cele necesare.

Salariul mediu pe economie era în 2020 sub 8000 de lei, acum se apropie de 16.000 de lei. Știu că avem o diferență mare între anumite domenii în care salariile au crescut rapid și altele în care acestea au avut o creștere modestă. În industria IT, în construcții, logistică, angajatorii găsesc cu greu angajați la salarii de 20.000 de lei pe lună. În acest sens rolul statului este să intervină cu ajutoare acolo unde veniturile sunt mici și să ofere posibilități de recalificare și reprofilare pentru ca oamenii să se poată angaja la munci mai bine plătite.

Am investit în școli, spitale și drumuri cât nu s-a investit timp de decenii. Și acest lucru se vede cu ochiul liber. Poduri, renovări, șantiere de lucru, școli-model, universități dotate cu laboratoare – asta înseamnă că Moldova merge înainte.

Și dacă vorbim de preocupări, nu pot să nu menționez reforma justiției. Sunt multe voci care critică această reformă. Recunosc că și așteptările mele legate de rezultatele acestei reforme au fost mai mari.

În același timp, consider că am făcut pași importanți pentru a avea o justiție independentă care să facă dreptate. Nu există soluții magice de a repara o justiție defectă de multă vreme, nu o poți face nici într-o zi, nici într-un an. Dar există acțiuni care ne pot duce acolo. Și anume astfel am acționat.

În ultimii patru ani, din sistemul judecătoresc au plecat 140 de judecători. Nu zic că toți au avut probleme de integritate, dar cei mai mulți au avut. Din aceștia, o sută de judecători au plecat în 2023-2024, perioadă în care a avut loc evaluarea externă extraordinară. Curățarea sistemului continuă și următoarea e Procuratura. Instituțiile statului devin mai puternice în a apăra interesul național.

Șor e condamnat definitiv și a fugit la Moscova, Plahotniuc e în căutare internațională prin Interpol. Statul a oprit schemele de delapidare și a reușit întoarcerea unor proprietăți furate de oligarhi. Un exemplu este Aeroportul internațional Chișinău, care a fost întors statului, iar în 2024 a avut un număr record de pasageri și venituri care vor fi investite în extinderea infrastructurii.

Sunt anumite rezultate. În același timp vedem în continuare decizii judecătorești care sunt imposibil de înțeles. Vedem situații în care dosare importante stau blocate pe mesele procurorilor. Încrederea în justiție încă trebuie recâștigată.

În acest context întrebarea rămîne deschisă, iar cetățenii în acest an vor trebui să decidă dacă noi ca societate continuăm lupta pentru justiție, sau ne dăm bătuți și revenim la situația anterioară în care politicienii și corupții din justiție făceau o singură echipă.

Dragi cetățeni, am discutat până acum despre lucruri complicate, dar importante, despre greutăți și acțiuni. Dar cel mai important dintre toate este încrederea noastră în noi înșine.

Știu că fiecare zi aduce valuri de știri îngrijorătoare, comentarii dure, zvonuri care ne sperie. Așa funcționează, din păcate, multe rețele sociale și televiziuni – ne țin prinși în frică. Cei care nu ne vor binele au vrut asta ani la rând – să ne temem, să ne descurajăm sau să ne fie lehamite. Să ne îndoim de noi înșine. Însă în fața fricii noi avem unitatea de neam și solidaritatea externă, în fața oboselii avem voința de a merge înainte. În fața urii pe care vor s-o semene între noi, avem dragostea față de aproapele nostru și față de țară.

Dacă ne uităm în urmă, vedem că multe din spaimele care ne-au urmărit nu s-au adeverit. Moldova a trecut prin ierni grele cu capul sus – am avut lumină și căldură. Am rămas o țară pașnică. Am ajutat oamenii noștri, inclusiv pe cei de pe malul stâng.

Chiar dacă e greu, economia merge înainte. Oamenii lucrează, creează, construiesc. Fiecare antreprenor, fiecare angajat, fiecare funcționar care își face treaba cu responsabilitate – pune o cărămidă la viitorul nostru.

Avem liniște. Avem prieteni în jur. Suntem pe drumul aderării la Uniunea Europeană.

E doar începutul. Moldova are șansa să crească, să se modernizeze, să-și păstreze identitatea și să ofere cetățenilor un trai demn, aici, acasă.

Trăim vremuri tulburi în lume. Dar avem două comori: unitatea oamenilor și sprijinul celor care ne vor binele. Moldova are motive reale de speranță. Eu cred în Moldova. Știu că vom obține ceea ce ne dorim – o țară protejată, bogată, curată și plină de bucurie.

Dragi cetățeni, stimați deputați, în câteva zile vom sărbători Sfintele Sărbători de Paști. Este o perioadă a iertării, a învierii, a bucuriei de a ne umple de lumină. Să lăsăm neînțelegerile deoparte, să ne deschidem sufletele și să-i ajutăm pe cei aflați la nevoie, dar și întreaga Moldovă să capete speranța atât de necesară nouă tuturor.

Vă mulțumesc!