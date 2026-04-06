Mânca-l-ar lupul de fotoliu…sau nimic mai rușinos nu este decât să te războiești cu cei cu care ai fost împreună.

La noi așa e moda – dacă ai plecat dintr-o funcție de demnitate publică înaltă, trebuie să dispari, să te auto-dizolvi și doamne ferește, să nu îndrăznești să mai deschizi gura pînă la venirea lui Hristos, chiar dacă ratingul tău e mult mai înalt decât a multor politicieni. Dacă o faci, vei fi învinuit că ești supărat că nu mai ai fotoliul. Mânca-l-ar lupul de fotoliu…

Percepția dată, fals promovată, e una destul de primitivă. Și de fapt e cea mai ordinară manipulare, scrie pe pagina sa e facebook, ex-ministra Sănătății, Ana Nemerenco. Pentru că de la comuniști încoace poporului i s-a impus ideea că cuvântul cheie în politica moldovenească este “fotoliul”. Nu dedicația, dragostea de țară, patriotismul, sacrificiul. Iar oamenii au avut dreptate sa creadă în acest mit, fiindcă zeci de ani au putut vedea cum deținătorilor de “fotolii” le creștea burtica, gardurile înalte și frumoase, numărul de automobile și case luxoase.

În cazul meu, să fie clar – nu “fotoliul” vostru m-a făcut pe mine. Eu sunt cam veche în sistemul sănătății și am muncit mult la consolidarea lui, astfel, opinii voi avea. Și tot mai multe. În dependență cât de repede ruinați tot la ce am muncit.

Faptul că voi decideți și împărțiți funcțiile, nu vă oferă nicidecum dreptul, dragi politicieni, să ofensați public foști colegi de echipă cu nume și prenume, care chiar au muncit pe bune pentru țară. Și pentru voi. Eu personal am obosit să mai aud atâtea păreri diferite despre plecarea mea. Iar stilul în care insistați permanent pe integritate, corectitudine, profesionalism, meritocrație, duce la senzația că vi le atribuiți doar vouă, ex officio.

Și rețineți un sfat de la un om trecut prin multe – emisiunile în care spălați rufe ca în bâlci sau mințiți, nu vă aduc plusvaloare. Politicienii pot discuta procesele, și mai puțin oamenii. Ați putea trata mai delicat aceste subiecte. Știu că ziariștii sunt uneori incomozi, dar răspunsurile fac emisiunea, nu întrebările, cât de bune nu ar fi ele.

Pentru toți acești ani grei de mandat, cu multe crize asumate, vieți de oameni salvate, instituții medicale total schimbate, și electorale câștigate, s-ar fi meritat, cel puțin, o altă atitudine. Politica nu e onestă, și nici curată, o știm cu toții, dar dacă v-ați apucat să mințiți, măcar mințiți mai frumos și mai organizat.

V-aș da o replică, dna Gherman, dar Cicero îmi șoptește că nimic mai rușinos nu este decât să te războiești cu cei cu care ai fost împreună.