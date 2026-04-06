„Cetatea” a câștigat Cupa președintelui raionului Soroca la volei masculin

De către
OdN
-
0
45

Ediția din acest an a tradiționalei Cupe a Președintelui raionului Soroca la volei s-a desfășurat în sala sportivă a Instituției Publice Palatul de Cultură din Soroca. La competiție au participat opt echipe.

Până la urmă, cei mai buni s-au dovedit a fi sportivii echipei „Cetatea”, urmați pe improvizatul podium de voleibaliștii din selecționata veteranilor și cei din echipa „Nistru”. Medalia de „lemn” (locul IV) a revenit celor de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Învingătorii au intrat în posesia Cupei, iar ceilalți au primit Diplome și premii bănești, din partea organizatorilor. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)

 


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.