„Cetatea” a câștigat Cupa președintelui raionului Soroca la volei masculin

Ediția din acest an a tradiționalei Cupe a Președintelui raionului Soroca la volei s-a desfășurat în sala sportivă a Instituției Publice Palatul de Cultură din Soroca. La competiție au participat opt echipe.

Până la urmă, cei mai buni s-au dovedit a fi sportivii echipei „Cetatea”, urmați pe improvizatul podium de voleibaliștii din selecționata veteranilor și cei din echipa „Nistru”. Medalia de „lemn” (locul IV) a revenit celor de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Învingătorii au intrat în posesia Cupei, iar ceilalți au primit Diplome și premii bănești, din partea organizatorilor. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)