Etapă cu ghinion pentru EFA: visocenii pierd la Bălți și au doar șanse teoretice de a promova în Liga 1

După o iarnă lungă și grea a fost reluat Campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord. Formația EFA din Visoca a avut meci greu la Bălți, unde Atletico din localitate le-a administrat oaspeților o înfrângere dureroasă. Or, după acest meci, dacă ținem cont de victoria liderului, fotbaliștii din nordul raionului Soroca au doar șanse teoretice de a promova în liga a doua, dar… În fotbal se întâmplă și minuni – în cazul nostru acesta ar însemna ca fotbaliștii de la Sângerei să se „împiedice” cel puțin de trei ori…

În meciul de la Bălți, gazdele au condus cu 2-0, visocenii marcând doar golul de onoare, în ultimul minut. Cu părere de rău, și în acest an unica reprezentantă a raionului Soroca, într-o competiție republicană de seniori, se va mulțumi cu principiul olimpic – importantă este participarea, nu și victoria. Au pierdut meciul inaugural și ambele echipe din raionul Drochia, FC Țarigrad și FC Speranța Drochia.

EFA a evoluat în următoarea componență: Golubciuc Adrian, Rusu Vasile, Diordiev Alexei, Podlesnov Leonid, Buruiană Gabriel, Rotaru Corneliu, Drab Andrei, Ipati Dumitru, Saviţchi Vlad, Vladiuc Corneliu, Paşa Vasile. Rezerve: Perju Razvan, Arnaut Adelin, Ababii Daniel, Curuci Evghenii, Godorojea Sergiu, Ursu Mihail, Cudalbă Gabriel, Cucoș Dumitru.

Iată și rezultatele tehnice ale etapei: FC Țarigrad – CF Edineț 1-2. Au marcat: Evgheni Trifanciuc (33) / Eduard Creciun (2, 70); FC Grănicerul – CF Olimpia 1-2 Au marcat: Eugeniu Strîmbanu (70-penalty) / Vadim Corcodel (33), Daniel Moșneaga (67); Vulturii Cutezători – CF Locomotiva Ocnița 3-0; Au marcat: Denis Secureanu (2), Veaceslav Beștanco (18), Veaceslav Vasilat (74-autogol); FC Steaua Nordului – FC Speranța Drochia 1-0. A marcat: Alexandru Popovici (3-penalty); CSFCJT Atletico – EFA Visoca 2-1. Au marcat: Nichita Androșciuc (51), Maxim Cebotari (57) / Gabriel Cudalba (90).

Clasamentul la zi se prezintă astfel:

Etapa a 14-a se va disputa sâmbătă, 11 aprilie, cu începere de la ora 16:00. EFA joacă acasă cu FC Steaua Nordului. În celelalte meciuri se întâlnesc CF Olimpia-FC Țarigrad, FC Speranța Drochia-Vulturii Cutezători, CF Edineț-Atletico, CF Locomotiva, FC Grănicerul.