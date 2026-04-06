Lumina Sfântă va ajunge în Republica Moldova pe cale terestră, în ciuda restricțiilor de zbor din Israe

Lumina Sfântă va ajunge în Sâmbăta Mare în Republica Moldova, în pofida restricțiilor de zbor anunțate anterior de autoritățile israeliene. Mitropolia Basarabiei anunță că Focul Haric va fi adus pe cale terestră, transmite moldova1.md. De cealaltă parte, Mitropolia Moldovei susține că nu are încă o decizie clară privind posibilitatea de a aduce creștinilor Focul Haric.

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei spun că în acest an vor aduce Lumina Sfântă pe cale terestră, pe la Iași, acolo unde va ateriza aeronava care va avea asigurat un culoar special de zbor, agreat cu autoritățile de la București.

„Conform tradiției îndătinate de aici din teritoriu și anul acesta vom aduce pentru credincioșii care așteaptă sărbătoarea Învierii Domnului, Focul Haric. Ea va fi adusă pe cale terestră anul acesta de la Iași, acolo unde va ateriza aeronava urmând a fi împărțit credincioșilor și comunităților din mitropolii spre înțelegerea și împărtășirea bucuriei învierii Mântuitorului Iisus Hristos”, a declarat Gabriel Andrei Gherasă, vicar administrativ al Mitropoliei Basarabiei.

La Ierusalim, se vor ține doar slujbele la Mormântul Domnului, acolo unde se aprinde Sfânta Lumină, care va ajunge în România și Republica Moldova.

„Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Mare de pe aeroportul Ben Gurion, din Tel Aviv. Nădejduim să nu escaladeze tensiunile și să ne vedem cu bine pe aeroportul Otopeni, sâmbătă seara”, a spus Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Ierusalim.

În același timp, Mitropolia Moldovei spune că își dorește să continue și în acest an tradiția aducerii Luminii Sfinte la Chișinău, dar că este în așteptarea unui răspuns din partea Israelului.

„Delegația este pregătită, doar că nu suntem siguri că va și pleca. Mâine vom veni cu un comunicat în acest sens, vom avea mâine ultimele detalii. Dacă vom avea autorizarea pentru acest coridor, mâine o să vă comunicăm despre asta. Noi ne dorim tare mult să continuăm tradiția aducerii Sfintei Lumini în țara noastră, doar că având în vedere situația complicată prin care trece Țara Sfântă și regiunea respectivă în general, așteptăm comunicarea din partea Israelului”, a menționat Preasfințitul Siluan, episcop de Orhei, vicarul Mitropoliei Moldovei.

Procesiunile de Florii au fost anulate. De asemenea, nu vor avea loc procesiunea spălării picioarelor din Joia Mare și nici Drumul Crucii din Vinerea Mare, care duce spre Golgota.

Focul Haric, cunoscut și sub numele de „Lumina Sfânt”, este considerat de creștinii ortodocși o minune care se săvârșește anual la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în Sâmbăta Mare. În acest an, ceremonia aprinderii Sfintei Lumini se va desfășura cu restricții, similar perioadei pandemice. Doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, însoțit de un număr restrâns de slujitori, va avea acces în Sfântul Mormânt. Credincioșii aflați în zonă nu vor putea participa nici la slujbele oficiate la Mormântul Domnului, nici la ceremonia propriu-zisă de aprindere a Luminii Sfinte.