Majorarea tarifului la energia electrică, de la 4 lei/kWh la 4,32 lei/kWh: a fi sau a nu fi?

Red-Nord a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din raioanele de nord ale Republica Moldova.

Dacă cererea Red-Nord va fi aprobată de ANRE, prețul ar putea crește cu 32 de bani/kWh. Eventualele ajustări vor intra în vigoare doar după aprobarea oficială și publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial. Până atunci, instituția urmează să analizeze solicitările depuse și să stabilească dacă noile tarife sunt justificate.

În prezent, consumatorii de energie electrică deserviți de Red-Nord achită 4 lei/kWh, dar am putea să plătim 4,32 lei/kWh.