Locuitorii din Soroca, instruiți cum să folosească în siguranță instalațiile de gaze / VIDEO

Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Soroca, angajații sucursalei „Moldova-Gaz” și voluntarii Crucii Roșii din Soroca, au desfășurat o activitate comună de informare a locuitorilor municipiului Soroca privind regulile de securitate la utilizarea instalațiilor pe gaze naturale și a buteliilor cu gaz lichefiat propan-butan.

Scopul acțiunii a fost creșterea nivelului de siguranță în gospodării și prevenirea incidentelor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor de gaze și a buteliilor. Cetățenilor le-au fost oferite pliante informative cu recomandări utile, printre care:

amplasarea buteliilor în exterior, în dulapuri metalice;

verificarea și oprirea funcționării aragazului după gătit;

păstrarea buteliilor de rezervă în aer liber;

evitarea utilizării furtunurilor sau a buteliilor defecte;

interzicerea amplasării acestora în apropierea surselor de căldură sau în interiorul locuinței.

Reprezentanții IGSU și partenerii campaniei au subliniat că respectarea acestor reguli simple poate salva vieți și preveni tragedii. De asemenea, cetățenii au fost îndemnați ca în caz de urgență să apeleze imediat serviciul 112.