Doctorul care a stat în moarte clinică trei săptămâni. Cum arată Raiul și revenirea la viață

Drumul de la moarte la viață al doctoriței Ada Calciu 

Am întâlnit-o într-o seară friguroasă de început de iarnă bucureșteană. Subțirică și foarte tânără, în pofida celor 64 de ani, doamna doctor Ada Calciu este un ghem de energie. O energie salvatoare, care a aju­tat-o să supravie­țuiască unui accident care a a­menințat să-i curme viața. Mer­ge șovăielnic, își alege pașii, pen­tru că de atunci nu mai percepe a treia dimen­siune. Vede doar două. Treptele pe care le-am urcat împreună sunt, în felul ei de a percepe lumea, ca un desen plan pe o coală de hârtie. Dar infir­mita­tea mișcărilor e com­pen­sată de o minte scăpără­toare. Așa cum spune și în cartea ei, Am văzut raiul, simte că în suflet are doar 35 de ani. Că viața ei, într-un fel tainic, s-a oprit în ziua accidentului, la momentul în care a văzut Ra­iul. O cred. Cât am vorbit cu dânsa, am avut mereu senzația stranie că stau lângă un soi de sol celest. Un om plecat la cer și care s-a întors înapoi ca să ne poves­tească despre splendoarea raiului.

S-o as­cultăm:

„Totul s-a petrecut în vara anului 1992. Aveam pe atunci 35 de ani. Când am avut accidentul, eram medic la Spitalul Municipal din Bucureşti, şefa Secţiei de Ecografie. Înainte să lucrez la Municipal, am fost medicul «Clubului Sportiv Triumf», iar sportivii țineau ca atunci când aveau competiții im­portante să merg cu ei, că le port noroc și poate ies cam­pioni. Și cum urma Balcania­da, care în vara aceea se des­fășura la Istanbul, sportivii din lotul de natație m-au luat cu ei. Ei au mers cu un auto­car, eu cu soţul meu şi cu ȋncă nişte persoane, într-un micro­buz. Când s-a întâmplat neno­rocirea, eram aproape de Istanbul. Pe un drum drept, ziua în amiaza mare, șoferul, care era profesionist, cu 20 de ani de experiență, a pierdut inexplicabil con­trolul vola­nului. Ne-am răsturnat și, din toți cei nouă pasageri, doar eu m-am făcut praf, restul au scăpat cu leziuni mi­nore. De parcă cineva m-ar fi ales doar pe mine… Am simțit o durere groaznică, infernală, în toată ființa mea. Am simțit că mor, apoi nu am mai știut nimic, mi-am pierdut cunoș­tința. Pronia a făcut ca acci­den­tul să se petreacă lângă un spital pa­tronat de ame­ricani, foarte bine dotat. Acolo au reușit să mă resusciteze și apoi să mă opereze. După operație, în loc să îmi revin, din cauza leziunilor, starea mea s-a agravat. M-am afundat într-o comă profundă, așa că m-au trimis la Istan­bul, la cel mai mare spital din capitala Turciei, ca să fiu conectată la aparate în stare să îmi mențină funcțiile vitale. Însă asigurarea mea medi­cală de călătorie nu avea cum să acopere toate cheltuielile, așa că, înainte să mă interneze la sec­ția de terapie intensivă (am aflat asta ulterior, de la soțul meu), au întrebat, cum se face în toată lumea, cine plătește? Când au realizat că asigu­rarea mea nu acoperea cheltuielile, au spus, cinic, că dacă nu plătește ni­meni, îmi vor pune o perfu­zie cu un ser fiziologic și… asta e! Atunci a fost prima dată când Dumnezeu a inter­venit într-un mod mira­culos în viața mea. Un om foar­te bogat din Istanbul își avea fiul în lotul de natație al Tur­ciei. Și când a aflat că doc­torița lotu­lui român de natație este în spi­tal, în stare gravă, s-a oferit să plătească toată spita­lizarea. M-a sponso­rizat cu o sută de mii de dolari! A scos banii, și medi­cii m-au pus la terapie intensi­vă, în comă pro­fundă. Practic, eram ținută în viață de aparate. Dacă m-ar fi deconectat, aș fi murit pe loc”.


