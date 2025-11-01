Doctorul care a stat în moarte clinică trei săptămâni. Cum arată Raiul și revenirea la viață

Drumul de la moarte la viață al doctoriței Ada Calciu
Am întâlnit-o într-o seară friguroasă de început de iarnă bucureșteană. Subțirică și foarte tânără, în pofida celor 64 de ani, doamna doctor Ada Calciu este un ghem de energie. O energie salvatoare, care a ajutat-o să supraviețuiască unui accident care a amenințat să-i curme viața. Merge șovăielnic, își alege pașii, pentru că de atunci nu mai percepe a treia dimensiune. Vede doar două. Treptele pe care le-am urcat împreună sunt, în felul ei de a percepe lumea, ca un desen plan pe o coală de hârtie. Dar infirmitatea mișcărilor e compensată de o minte scăpărătoare. Așa cum spune și în cartea ei, Am văzut raiul, simte că în suflet are doar 35 de ani. Că viața ei, într-un fel tainic, s-a oprit în ziua accidentului, la momentul în care a văzut Raiul. O cred. Cât am vorbit cu dânsa, am avut mereu senzația stranie că stau lângă un soi de sol celest. Un om plecat la cer și care s-a întors înapoi ca să ne povestească despre splendoarea raiului.
S-o ascultăm:
„Totul s-a petrecut în vara anului 1992. Aveam pe atunci 35 de ani. Când am avut accidentul, eram medic la Spitalul Municipal din Bucureşti, şefa Secţiei de Ecografie. Înainte să lucrez la Municipal, am fost medicul «Clubului Sportiv Triumf», iar sportivii țineau ca atunci când aveau competiții importante să merg cu ei, că le port noroc și poate ies campioni. Și cum urma Balcaniada, care în vara aceea se desfășura la Istanbul, sportivii din lotul de natație m-au luat cu ei. Ei au mers cu un autocar, eu cu soţul meu şi cu ȋncă nişte persoane, într-un microbuz. Când s-a întâmplat nenorocirea, eram aproape de Istanbul. Pe un drum drept, ziua în amiaza mare, șoferul, care era profesionist, cu 20 de ani de experiență, a pierdut inexplicabil controlul volanului. Ne-am răsturnat și, din toți cei nouă pasageri, doar eu m-am făcut praf, restul au scăpat cu leziuni minore. De parcă cineva m-ar fi ales doar pe mine… Am simțit o durere groaznică, infernală, în toată ființa mea. Am simțit că mor, apoi nu am mai știut nimic, mi-am pierdut cunoștința. Pronia a făcut ca accidentul să se petreacă lângă un spital patronat de americani, foarte bine dotat. Acolo au reușit să mă resusciteze și apoi să mă opereze. După operație, în loc să îmi revin, din cauza leziunilor, starea mea s-a agravat. M-am afundat într-o comă profundă, așa că m-au trimis la Istanbul, la cel mai mare spital din capitala Turciei, ca să fiu conectată la aparate în stare să îmi mențină funcțiile vitale. Însă asigurarea mea medicală de călătorie nu avea cum să acopere toate cheltuielile, așa că, înainte să mă interneze la secția de terapie intensivă (am aflat asta ulterior, de la soțul meu), au întrebat, cum se face în toată lumea, cine plătește? Când au realizat că asigurarea mea nu acoperea cheltuielile, au spus, cinic, că dacă nu plătește nimeni, îmi vor pune o perfuzie cu un ser fiziologic și… asta e! Atunci a fost prima dată când Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos în viața mea. Un om foarte bogat din Istanbul își avea fiul în lotul de natație al Turciei. Și când a aflat că doctorița lotului român de natație este în spital, în stare gravă, s-a oferit să plătească toată spitalizarea. M-a sponsorizat cu o sută de mii de dolari! A scos banii, și medicii m-au pus la terapie intensivă, în comă profundă. Practic, eram ținută în viață de aparate. Dacă m-ar fi deconectat, aș fi murit pe loc”.
Lumina neînserată
– N-ați murit, în schimb, ați ajuns până-n rai. Povestea întâlnirii dvs. cu Dumnezeu ați spus-o într-o carte intitulată chiar așa: „Am văzut raiul”. Ce vă mai amintiți de atunci?
– După impact, care m-a durut foarte tare, nu am mai ştiut nimic din lumea aceasta, dar am ajuns ȋntr-un loc superb, unde oricine şi-ar dori să meargă. Nu eram deloc confuză, ci foarte lucidă și curioasă. Prima impresie a fost lumina, foarte multă lumină! Era un loc luminat tot timpul, dar era o lumină care nu deranja, o lumină caldă, plăcută, ca de primăvară, care te învăluia și îți dădea o stare de bine – „Lumina Neȋnserată”, dumnezeiască, pe care o cântă biserica în imnele ei. Cât am stat acolo, nu a fost noapte sau seară, iar lumina nu s-a modificat în niciun fel. Și-mi mai amintesc o apă, asemenea unei mări sau a unui lac întins, fără valuri, o mare liniștită, iar deasupra, un cer senin, mereu fără nori. Și o muzică lină, ȋngerească, o muzică foarte frumoasă, nu am cuvinte să v-o explic. Și multă verdeață, flori și copaci înfloriți în toate culorile primăverii, și păsări de toate felurile. Nu eram singură. Am fost mereu înconjurată de niște tineri. Nu am văzut nici copii, nici bătrâni, doar tinerii aceia care m-au primit de parcă aș fi fost de-a lor. Nu erau materiali. Impresia cu care m-am întors a fost că erau, de fapt, îngeri. Blânzi și buni. Acolo nu se certa nimeni cu nimeni, ci eram toți prieteni unii cu ceilalți. Fiecare avea de făcut ceva acolo, ȋn Rai. Îmi aduc aminte că nu dormeam. Nu dormeau nici tinerii aceia, făceau ceva, deși nu îmi amintesc nimic concret, doar o rugăciune continuă. Eram mereu treji, chiar şi eu, și ne rugam. Iar anotimpul era un fel de aprilie. Aprilie era, ştiu sigur, pentru că toţi pomii erau ȋnfloriţi. Și mai era rugăciunea aceea continuă şi o iubire greu de pus în cuvinte. Mă simţeam iubită! Deşi nu ştiam ce caut acolo, ȋmi era foarte bine. Toată viața voi rămâne cu acea amintire în inimă – pomii ȋnfloriţi ca primăvara, păsărelele care cântau, muzica aceea celestă și, peste toate, o pace şi o linişte pe care mi le-aş dori continuu. De altfel, de atunci nu mai suport niciun fel de zgomot. Trei săptămâni am stat în rai şi, după trei săptămâni, mi-am revenit la viaţă. Pe 8 septembrie. Dar nu mi-a mai plăcut viața de aici, aş fi vrut să rămân acolo pentru totdeauna.
Coranul și Fecioara Maria
– Cum v-ați revenit din coma aceea profundă?
– A lucrat Dumnezeu printr-un om minunat, Nelu Ilieș, antrenorul lotului de natație, cu care venisem în Turcia. Suntem prieteni foarte buni și el a zis că nu acceptă ideea ca eu să mor. E un om foarte credincios. A venit la mine, la ATI, în spitalul din Istanbul zi de zi, și mi-a citit „Paraclisul Maicii Domnului”. Șapte zile a ținut post negru, n-a mâncat nimic și nu a băut nici apă! Era sigur că Maica Domnului o să-i asculte rugăciunile și va interveni. Dar zilele au trecut, cei 100.000 de dolari s-au dus, și în lipsa banilor, ar fi trebuit ca medicii să mă deconecteze. Atunci, Nelu Ilieș a jucat o ultimă carte și i-a spus medicului de la terapie intensivă, o somitate, profesor universitar, școlit în Anglia: „Dacă o mai lăsați până pe 8 septembrie, când e praznicul Nașterii Maicii Domnului, eu sunt sigur că Ada își va reveni. Aveți și dumneavoastră în Coran un profet, pe nume Iisus, pe a cărui mamă o chema Maria, nașterea ei o sărbătorim noi, creștinii, pe 8 septembrie”. Profesorul i-a spus că se va uita în Coran, și dacă Fecioara Maria apare acolo, atunci o să mă mai țină câteva zile, pe cheltuiala spitalului. Ei bine, chiar pe 8 septembrie, eu am început să dau semne că îmi revin din comă. Dădeam semne că îmi pot întreține singură funcțiile vitale, fără ajutorul aparatelor, așa că au început să facă încercări de deconectare. Acel mare profesor de terapie intensivă din Istanbul le-a zis lui Nelu Ilieș și soțului meu, care este și el medic: „Această experiență, din punct de vedere medical, este inexplicabilă. Iată că am văzut și eu că, într-adevăr, există minuni”. Și uite-așa, încet-încet, am revenit la viață, dar nu așa cum mă vedeți acum: eram o legumă, nu vedeam, nu mă mișcam, m-au mai ținut pe aparate până ce am putut respira cât de cât fără ele. Atunci, un prieten al nostru, care era pilot și făcea cursa București-Istanbul, a transformat avionul în partea din spate într-un fel de avion sanitar, și m-a adus la București. Asta înseamnă o prietenie maximă! Numai de prietenie și de iubire am avut parte în viață.
De ce eu?”
– Cum v-ați readaptat la viață?
– Revenirea mea la viața terestră, că viață este și dincolo, a fost la fel de dureroasă ca și impactul inițial din momentul accidentului. Dar dacă impactul inițial a durat o secundă, revenirea mea la viață și reluarea funcțiilor vitale le-am perceput ca fiind fără de sfârșit. Fiecare zi petrecută AICI era groaznică, în contrast cu fiecare zi petrecută DINCOLO. După ce am revenit de la Istanbul la București, am fost internată direct la Spitalul Municipal unde, de altfel, lucram. Am stat acolo trei luni, la secția de terapie intensivă. Aici, doctorii au constatat că nu mai am cum să-mi revin complet, că nu voi mai putea fi niciodată ceea ce am fost. Eram aproape oarbă, vedeam doar o lumină pală, și trebuia să stau mai tot timpul întinsă în pat. Am aflat și că, în urma accidentului, am pierdut copilul cu care eram însărcinată. A fost un chin, o supărare pe Dumnezeu, pe viață, pe tot. Până să „mor” și să ajung în rai, eu mă duceam la biserica Sfântul Spiridon Vechi, aveam şi am evlavie către acest sfânt. Mă duceam la bisericuţa aceea până să o dărâme, mergeam în fiecare vineri și duceam flori roşii, că asta e culoarea mea preferată. Umpleam bisericuţa aceea de flori! Mergeam, mă rugam, dar nu stăteam la slujbă. Preotul de acolo a încercat să mă convingă să rămân, să stau măcar la Acatistul Sfântului Spiridon, dar i-am răspuns că eu nu stau la slujbe, că mă plictisesc. Asta era credința mea, mergeam vinerea la biserică și ajutam pe toată lumea, am făcut și munca femeii de serviciu de la spital, ca să-și poată lua, săraca, o zi liberă, dar nu puteam să stau la slujbe. Și pentru credința aceasta a mea, câtă aveam, accidentul, urmat de atâta suferință, cu atâtea handicapuri, mi s-a părut că este lovitură. În cele din urmă, am ajuns să îmi pierd și slujba mea de medic, ceea ce m-a dărâmat. La accident aveam 35 de ani și eram, să zic așa, în plină glorie. Să ajungi la vârsta aceea șefă la Departamentul de Imagistică de la un spital mare, ca Municipalul din București, nu era de colea. Eu am învățat foarte mult și în facultate, și apoi, ca medic, mi-a plăcut mereu să fiu prima, am fost ambițioasă, dacă nu ieșeam prima la un concurs mai dădeam și a doua oară, până la urmă tot intram, aveam tenacitate. Și-acum, din pricina problemelor de sănătate provocate de accident, ajunsesem să fiu pensionată pe caz de boală. Asta mi-a adâncit și mai mare suferința, de am ajuns să mă cert cu Dumnezeu. Ziceam, în mândria mea: „De ce m-a pedepsit Domnul cu acest accident chiar pe mine, care am fost atât de bună cu oamenii?”.
Sport de performanță în spital
– Și cum v-ați învins deznădejdea?
– Primii pași i-am făcut cu sportivii mei, ei au fost cei dintâi care m-au ajutat. Au venit să mă viziteze în spital și mi-au zis: „De ce stai doar în pat?”. Nu îi vedeam, doar îi auzeam: „Pentru că așa mi-a zis domnul profesor Dănăilă, să nu mă mișc din pat, pentru că risc să mi se deplaseze cheagurile formate la accident și, dacă se mișcă cheagurile, o să mor”. Mi-au răspuns cu mentalitatea lor de sportivi, care știu și să câștige, dar și să piardă: „Și dacă mori, ce? N-ai mai murit o dată? Nu mai bine încercăm o mișcare? Că altfel, nu mai ai mușchi, nu mai ai nimic! N-o să poți să trăiești în pat o viață întreagă!”. Și ce credeți că au făcut? Veneau pe rând la spital și mă duceau pe culoar, trei pași, azi, cinci pași, mâine, șapte pași, poimâine… De-abia mergeam, de-abia respiram, nu vedeam, mă loveam, îmi spuneau ei încotro să o iau, stânga, dreapta, stânga, dreapta… Am ieșit din spital după trei luni. La externare, băieții au hotărât că trebuie să facă cu mine recuperare. Recuperare cum știau ei! Au zis că vor face cu mine „sport de performanță”, că ei altceva nu știau…
– Sport de performanță?!
– Da. Le-am zis și eu: „Cum să faceți cu mine sport de performanță?”. „Trebuie să facem ceva, că doar n-o să stai în pat toată viața, să-ți cadă carnea de pe oase!”, au zis. Ţin minte că odată, m-au pus şi pe o bârnă mică, de copii, şi mi-au zis: „Mergi, mergi” – ca să ȋmi recapăt echilibrul. Și uite așa, timp de un an de zile, am făcut „sport de performanţă” cu ei. Când am mers la profesorul Leon Dănăilă, care mă lăsase o legumă-n pat, a rămas uimit: „Doamna doctor Calciu?”. „Da.” „Ce-aţi făcut de arătaţi atât de bine?”. „Am făcut sport de performanţă”. „Cum adică, sport de performanţă?”. Și i-am povestit totul despre sportivii mei. „Doamna doctor, mare e Dumnezeu! Mare e Dumnezeu! Eu nu m-aş fi gândit niciodată că se poate face o recuperare neurologică prin sport de performanţă”. Ulterior, am făcut recuperare și la un institut de nevăzători din Franța. M-au dus acolo cu diagnosticul de „cecitate completă”, dar ei, fiind medici specializați, au constatat că eu aș putea să văd, că, în urma accidentului, îmi pierdusem o dimensiune a văzului, cea de a treia. Mi-au spus că e normal să mi se pară că sunt oarbă, pentru că vederea în doar două dimensiuni e un alt gen de vedere, pe care trebuie să mi-o dezvolt. Un an de zile, cât am stat în Franța, am ajuns să mă descurc cu vederea ȋn două dimensiuni. Așadar, am reușit să merg și să văd, cât de cât. Îmi rămăsese însă o problemă foarte gravă, probabil că cea mai gravă: cea din suflet. De ce fusesem pedepsită așa de rău? La ce-mi folosise credința în Dumnezeu? Am ajuns chiar să mă îndoiesc de experiența mea cu lumea de dincolo. Mă întrebam, văzându-mă în ce hal ajunsesem, și fizic, și fără profesie: „Oare chiar fusesem în rai? N-am avut oare o nălucire, ceva de la accident? Nu cumva nu am fost nicăieri, ci raiul pe care l-am văzut e doar ȋn capul meu?”. Degeaba scria ȋn foia de observaţie „comă profundă”, că eu voiam să ştiu dacă chiar am fost ȋn rai, adică ȋn locul acela superb.
Să nu pierdem raiul
– Răspunsul la aceste întrebări l-ați dat într-o carte foarte convingătoare, intitulată, fără dubiu de interpretare: „Am fost în rai”.
– Da, acum cred fără dubiu că am fost ȋn rai, un loc în care ȋmi doresc să ajungem cu toţii, să ne ȋntâlnim ȋn el, dacă s-ar putea. E locul în care este numai pace, linişte, bucurie și iubire, iubire, iubire! Iubire necontenită, necondiţionată! Clar: unde e Dumnezeu, acolo e iubire! Acum aș vrea să scriu o altă carte, „Să nu pierdem raiul”. E destul de ușor de ajuns acolo, dacă pui puţin osul la treabă. Noi trebuie să fim, de fapt, ȋntr-o luptă continuă, şi să fim totdeauna „treji”, totdeauna cu gândul la Dumnezeu, în fiecare zi să trăim frumos, cu pace şi cu linişte, cu fapte bune, pentru că nu ştim când ne semnează Dumnezeu sentinţa.
– În ce măsură v-a schimbat experiența prin care ați trecut?
– Am ajuns să nu îmi pară rău că am pățit tot ce am pățit. Fără accident, nu aş fi ajuns să ȋnţeleg măcar puţin din lucrarea lui Dumnezeu, o făceam ȋn continuare pe marea doctoriţă frumoasă și deşteaptă (râde). Cred că în accidentul meu a fost și un plan al lui Dumnezeu. Eu acum mă ocup de copii. După ce m-am pensionat, duhovnicul meu, părintele Adrian Făgețeanu de la Mânăstirea Antim, mi-a spus să fac o fundație ca să ajut copiii sărmani. La mijloc e voia lui Dumnezeu. El nu a mai vrut să fiu doctor de oameni, ci să fiu doctor de suflete, să mă ocup de copii. Poate că El a vrut să ȋmi arate că menirea mea nu mai este să fac ecografii, ci să mă ocup de oameni. Asta mi se şi potriveşte. Îi iubesc pe oameni, nu fac diferenţe între ei. A trebuit să trec prin această mare suferinţă, ca să ajung la o mare bucurie. E lecția mea de viață, pe care o împărtășesc astăzi tuturor.
SURSA: oficialmedia.com