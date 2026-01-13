Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău urmează să furnizeze primii kilowați de energie electrică la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie

Spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie urmează să treacă primii kilowați de energie electrică prin Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că în prezent echipele tehnice sunt în așteptarea condițiilor meteo favorabile pentru a demara lucrările de testare a noii linii, informează moldpres.md

Potrivit oficialului, lucrările de construcție ale Liniei au fost deja finalizate și urmează lucrările de testare, care însă nu au putut fi desfășurate până în prezent din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Linia Vulcănești-Chișinău este cel mai mare proiect de infrastructură energetică din țară. Dacă e să vorbim de lucrările pe linie, lucrările de construcție au fost finalizate încă în decembrie. Era planificat începutul lucrărilor de testare în a doua parte a lunii decembrie. Există însă un aspect important. Standardele tehnice de testare au o condiție – linia trebuie să fie uscată. Conductorii, firele electrice trebuie să fie uscate în momentul în care încep acele lucrări de testare tehnică, pe linii nu trebuie să fie gheață, deci condițiile climaterice trebuie să permită și linia trebuie să fie uscată. Or, noi am observat că în decembrie, în a doua parte a lunii, am avut ploi, ninsori, deci nu au existat condițiile necesare. Și astfel, contractorul nu a putut demara aceste lucrări. Ei mai au lucrări pe care le fac în paralel, care nu impactează lucrările de testare, și în momentul în care vremea ne va permite, contractorul va desfășura lucrările de testare”, a declarat ministrul Energiei, la emisiunea „La 360 de grade”, de la postul public de radio.

Dorin Junghietu a adăugat că ar mai fi nevoie de aproximativ două luni, în condiții meteo favorabile, pentru a finaliza toate lucrările.

„Dar dacă vorbim de finalizare a tuturor lucrărilor și pregătire, cred că vorbim de aproximativ două luni. Linia urma să intre în faza de testare, dar condițiile climaterice nu ne-au permis. Astfel, o să fie probabil nevoie încă de aproximativ două luni pentru a finaliza toate lucrările, a finaliza testările și eventual, să zicem, sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie deja să treacă primii kilowați de energie electrică prin această linie”, a spus ministrul.

În același timp, potrivit ministrului, costul investiției va fi reflectat în tarifele la electricitate. „Vorbim de o ajustare de aproximativ 5%, asta înseamnă câțiva bănuți”, a adăugat Dorin Junghietu.

Lucrările de construcție a LEA Vulcănești-Chișinău au început efectiv în aprilie 2024 și sunt parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 milioane de euro, dintre care circa 27 milioane de euro sunt pentru construcția Liniei.

Linia are o lungime totală de 157 km, traversează 35 de localități din opt raioane, conectând Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Aceasta va putea transporta până la 630 MVA de putere, echivalentul a peste 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf.

Construcția Liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin Centrala electrică moldovenească, situată în regiunea transnistreană.