Lecție publică la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, s-a desfășurat o lecție publică dedicată descoperirii și promovării patrimoniului natural și cultural din nordul Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc în cadrul stagiului de practică al elevilor de la specialitatea „Turism”, anul II, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

Sub genericul „Pe urmele patrimoniului natural și cultural: Itinerar turistic – Cremenciug-Rudi-Arionești-Dealul Țiganilor-Arcul Geodezic Struve – Napadova”, viitorii ghizi și specialiști în turism au prezentat localitățile pe care le-au ales pentru cercetare în cadrul practicii tehnologice I. Fiecare elev a venit cu informații despre obiectivele turistice, tradițiile locale, legendele zonei sau resursele naturale, demonstrând implicare și dorința de a valorifica frumusețile regiunii.

Activitatea a avut un caracter interactiv, iar directorul muzeului, împreună cu profesoara coordonatoare, au apreciat implicarea tinerilor și modul creativ în care au descoperit valorile locale, uneori uitate sau prea puțin cunoscute chiar și de locuitorii zonei.

Daria Vîrlan, elevă la Colegiul „Mihai Eminescu”: „Pe parcursul stagiului de practică, in incinta Muzeului de Istorie și Etnografie ,,Nicolae Bulat”, am avut ocazia să descopăr activitatea muzeului din interior și să înțeleg mai bine importanța conservării patrimoniului cultural. Am participat la ghidarea vizitatorilor, aceștia fiind colegii mei, la organizarea exponatelor și la diverse activități educative. Experiența a fost una plăcută și utilă, iar colectivul muzeului a fost prietenos și deschis, oferindu-mi sprijin și îndrumare. Acest stagiu mi-a oferit o imagine clară asupra muncii din domeniul muzeal și a consolidat interesul meu pentru istorie și cultură.”.