Dacă suferi de sinuzită încearcă „leacurile băbești”

Sinuzita este o afecțiune caracterizată prin inflamația sau infecția sinusurilor, cavități umplute cu aer, localizate în jurul nasului, ochilor și pomeților. Rolul acestora este de a filtra aerul inhalat, de a menține umiditatea căilor respiratorii și de a produce mucus, care ajută la eliminarea impurităților.

Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă are efect de încălzire a căilor respiratorii. Aburii rezultați din ceaiul fierbinte pot ajuta la fluidizarea secrețiilor nazale.

Usturoiul, cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și antimicrobiene, este adesea inclus în alimentație pentru susținerea sistemului imunitar.

Inhalațiile de mușețel sau sare sunt considerate printre cele mai populare leacuri bătrânești pentru a ameliora sinuzita. Aerul cald și umed poate contribui la deschiderea căilor nazale și la reducerea senzației de presiune facială.

De asemenea, compresele cu sare caldă aplicate pe zona sinusurilor pot ajuta la calmarea durerii locale, prin efectul termic.

Alte remedii naturale utilizate pentru sinuzită

Pe lângă procedurile externe, alimentația joacă un rol important în susținerea organismului. Leaurile folosite pentru sinuzită includ o dietă bogată în vitamina C. Citricile, kiwi, ardeiul gras, roșiile și pătrunjelul sunt surse frecvent recomandate.

SURSA: doctorulzilei.ro